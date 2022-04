Giapponese tifoso del Napoli derubato allo stadio: il racconto in un video

DiCoprio noto influencer giapponese e tifoso del Napoli è stato derubato della sua telecamera ieri allo Stadio Maradona.

“Uno steward – ha raccontato in un video sul suo canale You Tube – mi aveva detto che non potevo entrare in Curva B con la telecamera e me l’ha presa. Il 99% dei napoletani è gentile, purtroppo a me sono capitati due str…”

DiCoprio, il suo racconto in un video

Kumakura Hiraku, conosciuto come DiCoprio è in città da alcuni giorni. Nato a Shibuya, nel Giappone meridionale, è designer e YouTuber.

“Quando sono entrato allo stadio. Ero in Curva B. – ha raccontato – Uno steward mi ha perquisito e mi ha sequestrato la telecamera perchè non poteva entrare all’interno. Nonostante fosse molto piccola. Mi è stata presa dicendomi che mi sarebbe stata restituita dopo la partita. Ma alla fine del match non mi è stata riconsegnata. Non c’era più e la polizia ha visto che lo steward ha appoggiato la telecamera a terra vicino al cancello dell’ingresso dello stadio. Mi spiace di aver perso tutti i video che avevo girato. Se c’è qualcuno che ha visto qualcosa e mi può far sapere gliene sarei molto grato, anche se domani dovrò partire. Il 99% dei napoletani è gentile, purtroppo a me sono capitati due str…”

Ha diffuso inoltre i numeri delle pettorine dei due steward dello stadio Maradona che avrebbero preso la sua telecamera prima della partita Napoli-Roma e ha lanciato un appello: “Se qualcuno ha visto qualcosa o sa qualcosa, che mi faccia sapere“.