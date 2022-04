Dopo gli orari limitati di Pasqua e Pasquetta, la linea 1 della metropolitana di Napoli oggi ha sospeso la circolazione sull’intera tratta dalle 9 di questa mattina. Un danno per chi prende la metro per spostarsi in città che ha costretto molti a riversarsi alle banchine in attesa dei pullman.

NAPOLI, GUASTO ALLA METRO DALLE 9 DI STAMATTINA

Infatti l’Anm ha reso noto con un post sui social:

“Metro Linea 1: dalle ore 09:00 circolazione sospesa su intera tratta. Sono attive le navette 602 e 665“.

La circolazione sarebbe stata sospesa, come riportato dall’Ansa, per un guasto durante la manutenzione ordinaria dell’impianto:

“Il guasto – affermano fonti dell’ Azienda – ha fatto mancare l’ energia al sistema di sicurezza, che adesso viene rialimentato. Occorreranno però alcune ore per la ripresa del servizio“.

In tilt sarebbe andata la centrale operativa dei Colli Aminei che coordina tutti i treni. Disservizi che si uniscono a quelli dei giorni pasquali (con la entro chiusa domenica alle 13) che fanno storcere il naso ad Adolfo Vallini, sindacalista Usb che sul suo profilo Facebook scrive:

“Neanche il tempo di riaprire la funicolare di Mergellina, alla presenza della stampa e dell’assessore Cosenza, che alle ore 8.55 si ferma la circolazione sulla linea 1 della metropolitana per guasto. Il trasporto pubblico a Napoli, così come in tutta la regione Campania, è in profonda crisi. Da troppo tempo si attende invano un cambiamento tanto promesso è mai realizzato. Le parole della politica e dei gestori delle società di trasporto fanno a gara, purtroppo per i cittadini utenti i fatti restano in panchina. Per un rilancio vero e concreto del TPL in Campania servirebbero maggiori finanziamenti e un piano integrato dei trasporti che possa assicurare ai cittadini campani una mobilità rispettosa dell’ambiente, sicura ed efficiente in tutti i giorni dell’anno e non solo in occasione di grandi eventi“.

RIAPRE FUNICOLARE MERGELLINA

Chiusa con la pandemia, dopo due anni aveva riaperto oggi la funicolare di Mergellina grazie ai lavori di manutenzione e alle nuove assunzioni di personale specializzato. Una bella notizia che però stona con quella della metro.