Mostra al Louvre su Capodimonte: è la prima volta nella storia che succede

Capodimonte in mostra al Louvre. “Mai una galleria è stata celebrata da un’altra“, è l’anticipazione del direttore Sylvain Bellenger al corrieredelmezzogiorno.it.

Louvre, una mostra su Capodimonte

“Il Louvre dedicherà una mostra a Capodimonte“, lo ha detto Sylvain Bellenger, nel corso di un dialogo al circolo dell’Unione di Napoli. “La mostra si intitolerà Capodimonte al Louvre — dice — ed è la prima volta nella storia che un museo celebra un’altra galleria e non un singolo artista con una mostra. Accadrà nel 2023 , in concomitanza con una serie di lavori che faremo e sarà una cosa straordinaria“.

L’esposizione che avverrà l’anno prossimo “porterà a Parigi — dice il direttore— opere di molti artisti che sono assenti in un museo che pure è straordinario. L’idea non è riservare uno spazio a Capodimonte, ma far dialogare le nostre opere con le loro. Uno dei casi riguarda Caravaggio: la nostra Flagellazione sarà al cospetto de La Morte della Vergine del Louvre“.

Il Bosco è il parco urbano più grande d’Italia

Capodimonte, inoltre, ha il parco urbano più grande d’Italia, con i suoi 134 ettari, dove sono stati realizzati progetti green. In più si sta lavorando per rendere il complesso autonomo dal punto di vista energetico. “Paghiamo bollette di un milione all’anno solo per l’illuminazione — ricorda Bellenger — e l’efficientamento energetico è una necessità. Il bando è stato aggiudicato attraverso Invitalia e avremo pannelli orientati dall’intelligenza artificiale. Il progetto esecutivo sarà ultimato entro il 2022. Abbiamo a disposizione in bilancio 23 milioni, più 27 da diversi partner: in tutto 52 milioni. Saremo pronti entro il 2024 e per allora saremo il primo museo energeticamente autosufficiente”.