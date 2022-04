Rai 1 punta su Napoli e Capri: puntata dedicata alle bellezze del nostro Golfo

Riparte oggi 30 aprile 2022 la trasmissione di Rai 1 Linea Blu e lo fa puntando sul Golfo di Napoli.

La prima puntata sarà dedicata a Capri e alle sue bellezze naturali e a Napoli, con il suo mercato di pesce. E poi un breve viaggio a Procida, la terza delle isole napoletane, che quest’anno è la Capitale Italiana della Cultura 2022.

Linea blu, prima puntata dedicata a Napoli e le sue isole

“Amici di Lineablu, domani sabato 30 Aprile prenderemo il largo per una nuova edizione che ci porterà a scoprire le meravigliose coste italiane! Ripartiremo da un luogo iconico, simbolo del turismo e della bellezza del Mare Nostrum: Capri!

Faremo tappa ai mitici faraglioni per raccontare un progetto di ripristino ambientale nella parte sommersa di questi scogli famosi in tutto il mondo. Navigheremo fin dentro la grotta azzurra, altro luogo simbolico, per un racconto tra bellezza mozzafiato, tradizioni e leggende legate al mare di Capri. Un’isola che da oltre 70 anni attira grandi personalità, artisti e attori, nobili e stravaganti personaggi della Dolcevita. Tra il mare e la famosa piazzetta per scoprire aneddoti segreti e presenze illustri, con immagini d’epoca, da Totò a Brigitte Bardot.

Approderemo poi a Napoli, dove Donatella Bianchi racconterà il mercato ittico, un’economia che tra guerra e pandemia sta subendo forti scossoni. E poi, nel segno della speranza, un importante progetto per ripopolare i fondali italiani con la posidonia, una pianta che garantisce l’equilibrio del mare e delle specie che lo abitano.

Anche quest’anno, ad accompagnare Donatella Bianchi ci sarà Fabio Gallo che ci guiderà alla scoperta di Procida, Capitale italiana della Cultura 2022.

Vi aspettiamo sempre su Rai1 e in streaming su RaiPlay ma ATTENZIONE ALL’ORARIO!! Fino a Giugno andremo in onda alle ore 15,15“!