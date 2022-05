Napoli, si cercano comparse di tutte le età per due film: come partecipare ai casting

Napoli. Si cercano comparse di tutte le età per due film. Ad annunciarlo è Edenlandia Official. Il casting si terrà sabato 7 maggio 2022 nel parco divertimenti di Fuorigrotta.

Edenlandia, casting per tutte le età

“Sabato 7 Maggio Casting Comparse 🎬

Vi aspettiamo dalle ore 11 alle ore 21 all’Edenlandia per le comparse di alcune produzioni a Napoli tra cui: la nota serie tv “Mare fuori”, il film di Luca Lucini “Diversi come due gocce d’acqua” e il film di Bille August “Me, you”.

Il Casting è per tutte le età”, scrivono sulla pagina Facebook.

Mentre la casa dei casting Klab4 ha smentito si tratti anche della serie tv Mare Fuori.

“ATTENZIONE, INFORMAZIONE IMPORTANTE: Klab4 intende comunicare che il casting del 7 MAGGIO presso l’ EDENLANDIA è finalizzato ai progetti indicati nel volantino, fatta ESCLUSIONE per la serie tv MARE FUORI con cui non vi è più alcuna collaborazione in atto.

Il nostro gruppo di lavoro da anni è attivo in gran parte delle serie, dei film e degli spot che si realizzano in Campania pertanto invitiamo tutti gli interessati comunque a partecipare numerosi al casting per incrementare le proprie possibilità di partecipazione.

Grazie e ci scusiamo per tutti coloro che erano interessati solo a quello specifico progetto.

NON abbiamo contatti da fornirvi per entrare in contatto con quel progetto.

Un caro saluto a tutti!”