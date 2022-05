Miracolo al Monaldi, trapianto riuscito per Aurora: la piccola di 10 anni ha un cuore nuovo

Dopo oltre 8 mesi di attesa la piccola Aurora, 10 anni appena, ha un cuore nuovo.

“Sabato notte abbiamo ricevuto questa fantastica notizia – spiega Pina Ferrara, mamma di Aurora a ilmattino.it – L’operazione è iniziata alle 5.30 del mattino ed è terminata dopo circa 8 ore“.

Aurora, trapianto riuscito al Monaldi

La bambina originaria di San Felice al Cancello è stata operata all’Ospedale Monaldi dall’equipe del dottore Andrea Petraio e dal dottore Angelo Caiazzo. “Non smetterò mai di ringraziare questi medici straordinari che hanno salvato la vita di mia figlia e sono stati una vera famiglia in questi mesi“, racconta la mamma.

La piccola Aurora ora si trova in terapia intensiva e verrà svegliata pian piano: “Una volta sveglia ritorneremo in reparto come previsto dalla prassi – dice Pina – dopodiché arriverà finalmente il momento di tornare a casa e potremo riunire la nostra famiglia“. Un anno anno fa dopo il ricovero per una brutta tosse emerse che il cuore di Aurora aveva smesso di funzionare bene. A continuato a vivere però grazie al Berlin Heart, una macchina del cuore artificiale.

Il commento di Severino Nappi

“Dopo quasi un anno Aurora, la bambina di 10 anni che era in attesa di un cuore nuovo, è riuscita ad avere finalmente il trapianto!

Una bella notizia che ci riempie di gioia e speranza.

Complimenti ai medici del Monaldi e un abbraccio alla mamma Pina, guerriera instancabile.

Guarisci presto piccola Aurora, hai ancora tutta la vita davanti a te“, è il commento di Severino Nappi, consigliere regionale della Lega.