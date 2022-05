Napoli, gli archivi storici apriranno al pubblico dopo 25 anni: l’annuncio di Manfredi

“Gli archivi storici del Comune torneranno presto fruibili al pubblico dopo 25 anni di inaccessibilità“. A dirlo è il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

“É il frutto di una convenzione tra Comune di Napoli, Archivio di Stato e Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania che consentirà il recupero e la messa in sicurezza di quasi 2 km lineari di documenti. Conservato nei locali di San Lorenzo Maggiore e presso la Torre di Guardia di Castel Nuovo, il materiale archivistico del Comune sarà oggetto di pulizia, sanificazione, risanamento e collocato temporaneamente nei locali dell’Archivio di Stato in via Egiziaca a Pizzofalcone”, continua il primo cittadino.

“L’accordo – conclude Manfredi – avrà una durata di tre anni durante i quali si procederà alla riqualificazione e rifunzionalizzazione degli immobili per renderli nuovamente adeguati ad ospitare gli archivi. La Soprintendenza garantirà inoltre le attività di ordinamento e di parziale digitalizzazione della documentazione storica del Comune, in particolare delle serie archivistiche delle Delibere di Consiglio e Giunta Comunale“.

Archivio di Stato di Napoli, accordo col Comune per riaprire

