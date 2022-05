Concorso medici, anche il bando per il San Giovanni Bosco va deserto: Pronto Soccorso resta chiuso

Va deserto anche il concorso dell’Asl Napoli 1 per reclutare medici di emergenza-urgenza e quindi il Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco resta chiuso.

San Giovanni Bosco, il concorso va deserto

E’ scaduto oggi alle ore 12 il bando di assunzione che ha ricevuto una sola domanda di ammissione, che deve ora essere esaminata. A renderlo noto è il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva.

“Nell’ambito delle proprie competenze – spiega Verdoliva ad Ansa.it – credo che ogni direttore generale debba fare di tutto, esperire ogni tentativo, per riuscire a migliorare l’azienda che gli è stata affidata. Detto ciò, nonostante gli sforzi anche straordinari, a volte la realtà si impone. Sarebbe un errore altrettanto grave non vedere la mancanza di disponibilità di alcune professionalità, in particolare quelle relative all’area dell’emergenza-urgenza, che per questa ragione sono in grande affanno. Devo constatare con amarezza che anche il bando per il reclutamento di specialisti ambulatoriali da assegnare al pronto soccorso del San Giovanni Bosco, pubblicato la scorsa settimana e scaduto oggi alle ore 12:00, é andato deserto. O meglio, abbiamo ricevuto una sola domanda della quale verificheremo la sussistenza dei requisiti“.

“Allo stato delle cose – conferma Verdoliva – nonostante gli sforzi messi in campo, non solo negli ultimi mesi, è impossibile aprire il pronto soccorso del Presidio Ospedaliero San Giovanni Bosco, ma continueremo a riservare i posti letto a servizio dell’area di emergenza-urgenza degli ospedali della città di Napoli con particolare attenzione al Cardarelli. Il pronto soccorso è chiaramente un’area estremamente delicata di ogni sistema sanitario e se, come in questo caso, le difficoltà gestionali sono conseguenza di una carenza straordinaria di professionalità specifiche, credo sia giusto rispondere con interventi straordinari. Altrimenti i procedimenti di reclutamento andranno ancora deserti per lungo tempo e si rischia di cadere in un giro dal quale difficilmente si potrà uscire nel breve termine“.

Cardarelli, nessun iscritto al bando

Solo pochi giorni fa anche il concorso bandito dall’Ospedale Cardarelli ebbe un solo iscritto di cui non ammissibile. E’ flop del concorso per 6 posti da dirigente medico nella Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza indetto dall’ospedale più grande del Sud Italia, che nei giorni scorsi è salito agli onori delle cronache per il pronto soccorso superaffollato con i pazienti sulle barelle.