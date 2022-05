Un ragazzo che “parla” il napoletano nella lingua dei segni per i sordomuti. “Un’idea meravigliosa“, commenta l’utente che ha segnalato il video al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Lingua dei segni, ragazzo “parla” il napoletano

“La lingua dei segni napoletana non esiste – dice questo ragazzo nel video – però quando uno è sordo ed è napoletano gesticola ancora di più di un sordo italiano. E quindi si capisce subito che si proprie ‘e Napule. ‘E capì?!“.

Tante le visualizzazioni e i commenti al video.

Il napoletano è il “dialetto” più sexy d’Italia

Secondo recenti sondaggi, il dialetto napoletano è quello più sexy di tutta Italia. Il 28% di donne e uomini intervistati da speedvacanze.it ha scelto quella che è una vera e propria lingua.

Gli intervistati hanno un’età compreso tra i 18 ed i 57 anni. Tra questi, il 28% ha votato per il dialetto napoletano. Lo ha votato in quanto è il più seducente, accattivante ed affascinante per ambo i sessi.

Non solo Napoli. Sul podio c’è infatti un’altra regione del Sud, il dialetto Siciliano che si colloca al secondo posto con uno scarto minimo. Raggiunge infatti il 25%.