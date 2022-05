Asìa assume a Napoli, basterà la licenza media: data e requisiti per il concorso

Napoli – Sono stati chiariti i requisiti di accesso per il concorso dell’Asìa in programma per il prossimo giugno. Durante la riunione di ieri della commissione Ambientale del Consiglio comunale, presieduta da Carlo Migliaccio, con l’assessore Paolo Mancuso e l’amministratore unico dell’azienda Domenico Ruggiero sono state anticipate anche le possibili date.

Napoli, chiariti i requisiti per il concorso Asìa

“Dovremmo fare un concorso per 350 posti immediatamente e 700 nei 3 anni” – aveva annunciato l’assessore Mancuso sottolineando la messa in servizio immediata di 350 figure per poi proseguire con l’assunzione di ulteriori candidati fino al 2024. Tra questi saranno assunti 242 posti saranno riservati ai lavoratori ex bacino CUB.

I candidati ricopriranno il ruolo di operatori ecologici provvedendo alla cura e pulizia delle strade cittadine. Diversamente da quanto trapelato in precedenza, non servirà il diploma per candidarsi: basterà la licenza media e non verrà attribuito alcun punteggio aggiuntivo ai candidati provvisti di titoli di studio superiori. Non dovrebbero essere imposti nemmeno limiti di età. Il concorso sarà bandito nella prima decade di giugno, quindi probabilmente entro la data del 10.

Per maggiori informazioni in merito alle prove previste bisognerà attendere la pubblicazione del bando ufficiale. Intanto il Comune di Napoli ha lanciato un avviso pubblico rivolto ai cittadini senza lavoro che saranno impiegati in percorsi di tirocinio retribuiti.