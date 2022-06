Napoli, scuolabus con bimbi dentro bloccato dalla strada allagata: viene trascinato dal carro attrezzi

Napoli. La strada si allaga a causa della pioggia incessante e lo scuolabus si blocca.

Napoli, scuolabus si blocca a causa della strada allagata

E’ successo ieri in via Cupa Grande e a denunciarlo con un video è Alfredo Di Domenico, conosciuto come Bukaman: “Questa volta a pagarne le spese i bimbi a bordo di uno scuola bus. Don Guanella – San Gaetano L’allagamento di via Cupa Grande, e la storia si ripete. A dire il vero i lavori per la raccolta dell’acqua pluviale furono fatti. Anche la manutenzione?“.

Allagamenti nel Beneventano e nell’Avellinese

I Vigili del Fuoco sono ancora a lavoro in provincia di Benevento e Avellino, a causa degli allagamenti che si sono verificati ieri pomeriggio per il maltempo e per la pioggia incessante. Le abitazioni al piano terra sono state invase da acqua e fango e c’è stato anche un black out. Le strade si sono trasformate in fiumi e sono arrivati i soccorsi della Protezione Civile anche da Napoli.

Clicca qui per il video!