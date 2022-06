Concerto Gigi D’Alessio, sul palco anche LDA e Eros Ramazzotti: tutti gli ospiti

Napoli – In attesa del doppio concerto di Gigi D’Alessio a piazza del Plebiscito, in occasione dei 30 anni della sua carriera, che il 17 giugno sarà trasmesso in diretta anche su Rai 1 e Rai Radio 2, nel corso della conferenza stampa dell’evento il celebre cantautore ha annunciato i nomi degli ospiti.

Napoli, concerto Gigi D’Alessio: tutti gli ospiti

L’evento intitolato ‘Gigi uno come te – 30 anni insieme’ è stato presentato questa mattina, da Palazzo Santa Lucia, in presenza del cantante, del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

“Volevo fare uno spettacolo importante per la mia città perché sono nato qua, perché la mia gente mi ha difeso in tutte le salse. Qui siamo nati per non avere quindi quando qualcuno di noi fa successo deve esserci sempre qualcosa che non va” – ha dichiarato Gigi.

“Qui non c’è bisogno di scenografia, si accende una telecamera e si sta in paradiso. Queste bellezze bisogna esaltarle. Io canterò anche una canzone dal Teatro San Carlo che è il più importante del mondo. Ho ricevuto grande stima dai miei colleghi. Mi hanno detto subito di voler partecipare, è bastata una telefonata e con qualcuno un solo messaggio” – ha continuato.

Questi gli ospiti che affiancheranno Gigi sul palcoscenico: Amadeus, Alessandra Amoroso, Fiorello, Vanessa Incontrada, Achille Lauro, LDA, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme, Eros Ramazzotti, Alessandro Siani, Mara Venier, Andrea Delogu e Stefano De Martino, Maurizio Casagrande, Clementino, Luché, Massimo Alberti, Francesco Merola, Rosario Miraggio, Geolier, Lele Blade, MV Killa, Samurai, Enzo Dong, Vale Lambo, Franco Ricciardi, Ivan Granatino.

Ha poi anticipato che, durante le due serate, si susseguiranno diversi omaggi dedicati a coloro che hanno dato lustro alla città: Mario Merola, Maradona, Totò, Lucio Dalla, Pino Daniele.