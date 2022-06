Dallo spazio arrivano spesso immagini dell’Italia dall’alto e anche del Vesuvio. Ora l’astronauta Samantha Cristoforetti è pronta a parlare delle meraviglie che sta vedendo in collegamento con la Città della Scienza. Un evento da non perdere e in programma per il prossimo 21 giugno alle ore 14.30.

SAMANTHA CRISTOFORETTI OSPITE A CITTA’ DELLA SCIENZA: SI COLLEGHERA’ DALLO SPAZIO

Come reso noto dalla pagina social di Città della Scienza:

“A Città della Scienza, martedì 21 giugno 2022 dalle 14:30, in un evento promosso dall’ASI – Agenzia Spaziale Italiana, dall’ESA – European Space Agency e dalla Fondazione Idis-Città della Scienza, una irripetibile occasione di incontro con Samantha Cristoforetti in collegamento live dalla Stazione Spaziale Internazionale ma anche – grazie alla presenza di qualificati ospiti provenienti dal mondo delle imprese, della ricerca e dell’educazione – un momento di riflessione sul futuro del settore aerospaziale e sulle sue opportunità“.

COME PARTECIPARE

L’evento è gratuito e si può partecipare sia in presenza che da remoto, prenotandosi e collegandosi al link previa registrazione (basta inserire nome, cognome, email, numero di cellulare e cap). Come spiegato dall’Agenzia Spaziale Italiana:

“Non perdere il collegamento con AstroSamantha in diretta dalla ISS. L’evento è ospitato da Città della Scienza ed è promosso dall’Agenzia Spaziale Italiana, dall’ESA e dalla Fondazione Idis-Città della Scienza“.

Intanto l’Astronauta pubblica le immagini dell’Italia dallo spazio.