Napoli, vietato vendere bevande per il concerto di Ultimo: le strade interessate

Vietato vendere bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattine, tetrapack o qualsiasi altro materiale rigido nelle serate di sabato 25 e domenica 26 giugno, a Napoli, in occasione del doppio concerto del cantante Ultimo nello stadio Maradona di Fuorigrotta.

Doppio concerto di Ultimo: vietato vendere bevande

Il divieto di vendita da asporto e somministrazione di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina, tetrapack, in qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta. Fanno esclusione i servizi al tavolo di ristoranti, pizzerie, bar e pub.

Le zone interessate dal divieto sono le seguenti:

– da via Cinthia, altezza via Terracina – via Leopardi – via A. Doria – viale Augusto fino a Piazza Italia;

– da via G. Cesare fino a Piazza Italia;

– da via Campagna – via Diocleziano fino all’incrocio con via Cavalleggeri;

– da viale Kennedy fino all’ingresso della Mostra d’Oltremare;

– l’intero Piazzale Tecchio;

– largo Matteucci e Barsanti;

– via Claudio;

– via Marconi;

– via Terracina compresa nel tratto tra l’incrocio con via Cinthia / via Leopardi e l’Ospedale San Paolo;