Cambio della guardia alla Base Nato, il comandante: “A Napoli compiti più ardui”

Cambio della guardia alla Base Nato di Lago Patria. L’Ammiraglio della Marina degli Stati Uniti Stuart B. Munsch è diventato oggi il 32mo Comandante del Comando Interforze Alleato di Napoli subentrando all’Ammiraglio Robert P. Burke.

Base Nato, cambio al vertice al comando di Lago Patria

L’Ammiraglio Munsch sarà anche a capo delle Forze Navali U.S.A. di stanza in Europa e in Africa. La cerimonia é stata presieduta dal Comandante Supremo delle Forze Alleate in Europa, Generale Tod D. Wolters che ha detto: “Il nostro comando qui a Napoli continua a rafforzare il suo ruolo. E’ quello di cui abbiamo bisogno e continueremo a farlo. Il Jfc Naples è tra tutti il comando maggiormente gravato di compiti ardui”.

Nel suo primo discorso di insediamento al suo nuovo Comando, l’Ammiraglio Munsch ha detto: “Non vedo l’ora di lavorare con voi per dissuadere, difendere e rafforzare la nostra alleanza”.

“Nei miei due anni di permanenza al comando del JFC Naples – dice Burke a Repubblica.it – abbiamo fatto fronte ad un livello di attività nell’area euro-atlantica senza precedenti culminato nel maggior assembramento di forze militari a cui l’Europa abbia mai assistito dalla fine della guerra fredda e che si configura oggi come il conflitto di maggiore portata mai verificatosi in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. In questo frangente, il nostro obiettivo è stato quello di dissuadere la Russia dall’attaccare la Nato e di difendere l’Alleanza, se necessario. Un compito non facile“.

L’ammiraglio Munsch spiega come intenderà svolgere il suo nuovo ruolo: “Non vedo l’ora di lavorare con voi per difendere e promuovere la nostra inter operabilità e rafforzare la nostra alleanza“.

Missili antimissile per difendere i paesi Nato

A Napoli c’è però anche il nuovo programma “Aegis Ashore Missile Defence Site Deveselu“, che fa parte del nuovo sistema missilistico della Nato. L’installazione militare si trova a Devesevu, in Romania, ma è comandata da Napoli. E’ un sistema di difesa che scopre, traccia e distruggere eventuali missili fuori dall’atmosfera in avvicinamento allo spazio aereo della Nato in Europa.

È stato inaugurato nel maggio 2016 dal Segretario Generale della Nato Jens Stoltenberg e posto sotto il controllo strategico dell’Allied Joint Force Command Naples ed il comando operativo dell’Allied Air Command.