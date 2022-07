Andrea di 27 anni è scomparso nel nulla a Napoli. La mamma: “Ridatemelo vivo o morto”

Andrea Covelli, di 27 anni è scomparso da tre giorni. Il ragazzo di Pianura, secondo il racconto dei parenti, sarebbe stato “rapito” per strada da alcune persone e da quel momento non si avrebbero più notizie di lui.

“Lo rivogliamo vivo o morto” dicono i genitori del 27enne che sarebbe stato avvicinato da due persone in scooter che gli avrebbero prima preso il cellulare e poi lo avrebbero costretto a seguirlo.

“Era uscito per compare dei cornetti per un’amica e non è più tornato: stiamo vivendo un incubo, rivoglio mio figlio”, dice ad Ansa.it Rosaria, madre di Andrea. “Sembrava fosse una rapina, – dice ancora la mamma del giovane scomparso – gli hanno preso il telefono e il portafogli. Poi il passeggero si è messo alla guida dello scooter di Andrea e l’altro se l’è caricato sul suo. Da quel momento non ci sono più tracce di mio figlio. Siamo persone oneste che lavorano, stiamo vivendo un incubo”.

La scena sarebbe stata ripresa da alcune telecamere di sorveglianza, che avrebbero seguito il percorso degli scooter fino alla rotonda “di don Giustino”, all’inizio del quartiere Pianura.

La mamma di Andrea è sorella di una persona nota alle forze dell’ordine che molti anni fa ha ricoperto un ruolo nel contesto criminale del quartiere Fuorigrotta. Gli inquirenti non escludono un’azione trasversale, nell’ambito di uno scontro tra gruppi criminali locali rivali.

La denuncia dei parenti

“SI TRATTA DI MIO NIPOTE…MASSIMA ALLERTA ,,, contattare avv Gian Domenico Primo… 3388378469

Buona sera. Ieri notte, mentre si trovava a via Epomeo per comprare dei cornetti, mio cugino, Andrea Covelli, anni 27, è stato avvicinato da loschi figuri in sella a una moto che lo hanno costretto a seguirli verso Pianura.

Da allora, se n’è persa ogni traccia.

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso la scena, ma i carabinieri non si sono ancora messi sulle sue tracce.

Per favore, se siete di Pianura o zone limitrofe, se l’avete visto, fateci sapere qualcosa.

Mia zia, la sorella di mio padre, è disperata e non è nelle condizioni fisiche di permettersi grossi scossoni. È diabetica e ha subito diversi interventi al cuore.

Vi prego, aiutateci a ritrovarlo“, scrive lo zio di Andrea su Facebook.