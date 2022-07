È piena estate ma la città di Napoli già pensa alle prossime luci di Natale. Nonostante il piano del governo che prevede razionamenti e una riduzione dell’illuminazione pubblica in caso di un ulteriore taglio del gas russo per l’inverno, nel capoluogo partenopeo già si pensa al prossimo 25 dicembre.

NAPOLI, PRIMA GARA DEL PROGETTO PER LE LUCI NATALIZIE

Come reso noto in un comunicato congiunto dalla Camera di Commercio e dal sindaco, è infatti partita la prima gara del progetto per le luci d’autore 2022.

“Primo passo concreto per le Luci d’autore e le Luminarie del Natale a Napoli, il progetto ideato dalla Camera di Commercio e sostenuto dal Comune di Napoli e dalla Città Metropolitana. Al via da oggi, con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale europea, la procedura indetta dalla Città Metropolitana di Napoli per l’affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e successivo smontaggio delle installazioni artistiche luminose da realizzare nella Città di Napoli in occasione delle festività Natalizie 2022-2023. In totale, verranno illuminate le strade della città per circa 136 chilometri e 60 piazze, con un considerevole aumento del numero di strade e piazze illuminate rispetto allo scorso anno. L’importo dell’appalto è pari a 2.385.000 euro oltre iva, le offerte possono essere presentate entro il 26 luglio 2022. In totale ammonterà a 5 milioni di euro l’investimento messo in campo da Camera di Commercio, Comune di Napoli e Città Metropolitana di Napoli: nelle prossime settimane, infatti, verrà pubblicato il secondo bando relativo alle installazioni per altri 50 chilometri di strade e 40 piazze, indicate dalle Municipalità nel corso di incontri tematici, oltre a 20 chilometri di “Luci d’Autore” e all’illuminazione di numerosi siti di altri comuni che rientrano nella Città Metropolitana di Napoli“.

LE LUCI DELLO SCORSO ANNO

Lo scorso anno a settembre in città iniziarono a comparire le prime installazioni per le luci di Natale. Ciò spinse molti cittadini a postare le foto sui social e a chiedersi il perché di un così largo anticipo. Il progetto prevedeva l’illuminazione di circa 130 km per un totale di 2,2 milioni di euro.