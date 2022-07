Napoli – Dal 2 settembre riapre al pubblico la Chiesa del Carminiello a Toledo in occasione della mostra del grande artista statunitense Bill Viola, padre della videoarte. Si intitola “Bill Viola. Ritorno alla Vita” e sarà allestita all’interno del gioiello partenopeo in via Caro de Cesare 30, nei Quartieri Spagnoli, alle spalle di via Toledo e a due passi da piazza Trieste e Treno e piazza del Plebiscito.

Bill Viola, nato nel 1951, è riconosciuto a livello internazionale come uno degli artisti più importanti di oggi. Il suo lavoro è considerato decisivo nell’affermazione del video come forma vitale di arte contemporanea. Le sue installazioni, esposte in musei e gallerie di tutto il mondo, avvolgono lo spettatore in immagini e suoni, utilizzando tecnologie all’avanguardia.

Saranno cinque le video-opere di Bill Viola esposte e appositamente selezionate dal Bill Viola Studio per la suggestiva location, affidata ad Asso. Gio. Ca. All’interno della Chiesa, che potrà essere apprezzata interamente durante la visita, saranno presenti le opere Earth Martyr, Air Martyr, Fire Martyr e Water Martyr (tutte 2014), derivate dall’installazione video permanente su larga scala Martyrs (Earth, Air, Fire, Water), inaugurata nella Cattedrale di St. Paul a Londra, nel maggio del 2014, e Three Women (2008), parte della serie Trasfigurazioni, dedicate alla riflessione sul passare del tempo e sul processo attraverso il quale si trasforma l’interiorità di una persona.

Il tutto in una location suggestiva conosciuta come Chiesa del Carminiello, un edificio di culto “incastonato” in quello che oggi è un palazzo, e ne occupa di fatto la corte. Un vero e proprio gioiello dal pavimento maiolicato, opera della Bottega di Giuseppe e Donato Massa, mastri riggiolari, noti soprattutto per aver realizzato il Chiostro Maiolicato di Santa Chiara, ma attivi in tutta Napoli e, in particolare, nelle più importanti chiese della città nel XVIII secolo. È possibile pre-registrarsi sul sito www.vanitasclub.org per scoprire notizie in anteprima ed essere informati su quando partirà la prevendita dei biglietti.