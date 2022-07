Bassolino derubato sul bus a Napoli, se ne accorge e blocca il ladro: il suo racconto

Antonio Bassolino è stato derubato del cellulare su un autobus a Napoli. “Sul 140 mi sfila il cellulare dalla tasca della giacca. Ma per fortuna un signore gesticolando mi fa capire e così sono riuscito a riprenderlo bloccando il ladro un attimo prima che scendesse dal bus“. E’ il racconto sul suo profilo Facebook.

Bassolino derubato sul bus, il suo racconto

Il consigliere comunale ed ex sindaco di Napoli si trovava a bordo della linea che collega Santa Lucia con Posillipo e stava rientrando a casa da via Acton, dopo aver partecipato alla seduta del consiglio comunale: “Mi sono accorto che il passeggero seduto di fronte a me faceva cenni con gli occhi e si toccava il cellulare. Ho cercato il mio nella tasca della giacca e mi sono accorto che non c’era più”, ha raccontato al Corriere del Mezzogiorno. Il cellulare si trovava nella tasca della sua giacca.

Da quanto racconta non si era accorto della presenza del ladro: ad avvisarlo sono stati gli “strani cenni del mio dirimpettaio”. Così avrebbe gridato al conducente di non aprire le porte. Mi sono avvicinato e ho visto che aveva il mio telefono in mano. Il ladro “è rimasto in silenzio e appena il conducente ha aperto le porte è scappato via“, ha riferito.