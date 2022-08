Video. Bomba d’acqua su Napoli e provincia, strade allagate: mamma con 3 bimbi salvata da passante

Ieri pomeriggio una bomba d’acqua si è abbattuta su Napoli e provincia. Tantissime le segnalazioni dei cittadini.

Bomba d’acqua su Napoli e provincia: strade allagate

“Temporali e acquazzoni stanno colpendo nuovamente Napoli e la sua provincia e sono bastati pochi minuti di pioggia intensa per creare allagamenti e disagi”, così il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli che ha avuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini.

“A Villaricca una mamma con tre bambini, che passeggiava, è stata colta di sorpresa dal temporale e si è ritrovata su una strada completamente allagata. La donna ha cercato riparo sotto ad un balcone, non potendo proseguire oltre, e fortunatamente una persona che passava di lì in auto li ha soccorsi e portati in salvo. A viale Umberto Maddalena, incrocio asse mediano, la situazione è critica per la viabilità. Le auto sono praticamente ferme e riescono a transitare solo con grandissime difficoltà in quella che una volta era una strada ma ora somiglia decisamente più ad una piscina. Stessa situazione anche poche centinaia di metri più avanti, a Calata Capodichino, strade allagate e traffico paralizzato. Questa condizione produce delle conseguenze gravissime sulla viabilità e soprattutto ai mezzi di soccorso. 118, polizia e vigili del fuoco hanno enormi difficoltà a superare gli ingorghi per raggiungere le persone in difficoltà che hanno chiesto un intervento. Ogni volta che piove le strade di Napoli e provincia si trasformano sempre più spesso in un lago. I cambiamenti climatici in atto, la cattiva manutenzione, l’abusivismo e i lavori in alcuni casi fatti male sono un mix tremendo. L’ambiente dovrebbe essere al centro di ogni agenda politica e invece continuiamo ad essere davvero in pochi a combattere in difesa del territorio”.

Nuova allerta meteo prevista per oggi

Previsto anche per oggi maltempo in Campania. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla valida dalle 12 alle 21 di oggi. I temporali, esattamente come quelli previsti per oggi, potranno essere improvvisi, forti e localizzati: i fenomeni sono infatti caratterizzati da rapidità di evoluzione, incertezza previsionale ed essere temporanei ma intensi. Per questo potrebbero determinare grandinate, fulmini, danni alle coperture, caduta di rami o alberi ed essere accompagnati da raffiche di vento.