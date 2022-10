Il Centro direzionale di Napoli presto cambierà volto. Non solo edifici dove lavorare circondati da rifiuti, grazie ai nuovi lavori della metropolitana di Napoli l’intera area orientale sarà riqualificata. Due le nuove fermate, con il Tribunale che potrà essere raggiunto direttamente in metro evitando quindi gli ingorghi e il traffico da e per corso Malta.

Metropolitana di Napoli, cambia il volto del Centro Direzionale

A fare il punto sui lavori è il professore e avvocato Paolo Carbone, presidente di Metropolitana di Napoli s.p.a che in un comunicato spiega:

“Nonostante il pesante impatto della guerra sul reperimento e sui costi delle materie prime, procedono senza sosta i lavori di sviluppo della rete della metropolitana nella zona orientale della città. Si tratta di opere che, oltre a migliorare la mobilità, avranno una positiva ricaduta anche in termini urbanistici. Nei primi mesi del 2023 e fino all’estate, il Centro Direzionale comincerà a cambierà volto con il completamento dell’avveniristica facciata dell’omonima stazione adiacente il Palazzo di Giustizia e la riapertura del piazzale che la fronteggia. Stesso discorso per la stazione Tribunale, che ridisegnerà l’area a ridosso di via Domenico Aulisio, riducendone le condizioni di degrado”.

La foto della stazione Tribunale

Cosa è il centro direzionale

Il centro direzionale di Napoli è il primo agglomerato di grattacieli d’Italia. Sorge su un ex area industriale dismessa di oltre 110 ettari che venne riqualificata con il progetto dell’architetto giapponese Kenzo Tange. Diversi gli uffici, tra cui la sede della regione Campania. Nei mesi scorsi l’assessore alla mobilità Cosenza aveva annunciato la fine dei lavori del cantiere per il 2022. La guerra e la crisi lo stanno facendo slittare di qualche mese. Le foto di come saranno le due nuove stazioni sono pubblicate sul sito della metropolitana di Napoli e il progetto è a cura dell’architetto Benedetta Miralles Tagliabue.