Il Comune di Napoli scende in campo a favore delle famiglie bisognose e lo fa stanziando 8,5 milioni e mezzo attraverso il bonus utenze. Questi soldi andranno ad aiutare chi non riesce a pagare le bollette a fine mese. Dal lunedì 10 ottobre sarà attivo il link del Comune per fare la richiesta del sussidio che va da un minimo di 150 euro ad un massimo di 400 euro.

Bonus utenze del Comune di Napoli, da lunedì il link per chiedere fino a 400 euro

Questo il comunicato del Comune di Napoli:

“Sostegno alle fasce sociali deboli da parte dell’Amministrazione comunale. Sarà attivo on line da lunedì 10 ottobre al link sul sito del Comune di Napoli, il Bonus Utenze, strumento concreto di aiuto rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Napoli con reddito inferiore ai 7000 euro e con almeno una bolletta intestata. Il contributo corrisposto va da un minimo di 150 euro ad un massimo di 400. Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente del richiedente. E’ possibile fare richiesta attraverso il sito istituzionale del Comune di Napoli oppure affidandosi al proprio CAF di riferimento“.

Come spiegato dall’Assessore alle Politiche Sociali, Luca Trapanese:

“Ammontano a circa 8 milioni e mezzo di euro i fondi da distribuire come aiuto al pagamento delle utenze per famiglie e cittadini con redditi bassi. In un momento che definirei drammatico per la povertà che avanza dilagante credo sia fondamentale stare vicino ai più fragili con ogni misura possibile”.

Gli aiuti della regione

Anche la regione Campania ha stanziato 400 milioni per venire incontro a famiglie e imprese. In particolare è stato finanziato un bonus rivolto ai giovani che vogliono svolgere attività sportiva. Si tratta di un bonus di 400 euro per per ogni minore rientrante nella fascia d’età tra i 6 e i 15 anni di famiglie meno abbienti. In pochi giorni sono diverse le richieste e il governatore De Luca sta valutando di aumentare i milioni destinati al voucher sportivo.