Continuano i controlli da parte dei carabinieri in ogni quartiere di Napoli. Ieri quelli della compagnia Vomero hanno arrestato per furto un 36enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo aveva rubato profumi per un valore di oltre 700 euro.

Napoli, entra in un negozio e ruba profumi per oltre 750 euro

I militari sono stati allertati dalla sicurezza di un esercizio commerciale di via Scarlatti. Giunti sul posto hanno bloccato l’uomo che era uscito dal negozio credendo di averla fatta franca. Il 36enne aveva rubato diversi profumi per un valore complessivo di 750 euro. I Carabinieri lo hanno perquisito ed è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso probabilmente utilizzati per staccare le placche anti-taccheggio. I profumi – nascosti in una busta schermata – sono stati restituii all’esercizio commerciale. L’arrestato è in attesa di giudizio.

Tassista aggredisce agente

La Polizia Locale di Napoli invece ha denunciato un conducente di taxi per resistenza e lesioni nei pressi dell’Aeroporto di Capodichino. Gli Agenti del Nucleo di Polizia Turistica, durante i controlli disposti in orario serale e notturno rivolti ai conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea, hanno individuato un tassista che prelevava clienti, contattati privatamente su canali social, al di fuori dalla fila di preselezione prevista per i taxi. Al conducente veniva intimato di fermarsi per i controlli e la verbalizzazione dell’infrazione commessa ma, dopo aver accostato, lo stesso ripartiva improvvisamente investendo l’Agente e procurandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni come da referto del Pronto Soccorso del vicino Ospedale Don Bosco.

Il conducente del taxi è stato fermato poco più avanti da Agenti del reparto di Polizia investigativa centrale e, informata l’Autorità Giudiziaria dell’accaduto, denunciato a piede libero per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale oltre alla sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada ed alla segnalazione ai competenti uffici comunali per i provvedimenti disciplinari di competenza.