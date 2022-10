Al via al Palazzo delle Arti di Napoli la prima edizione di Capability Festival, programma di eventi per discutere sulla disabilità con la partecipazione di ospiti e influencer. Dal 13 al 15 ottobre iniziative sul territorio e nelle scuole e visite guidate a costi ridotti al Pio Monte della Misericordia.

Capability Festival, al via a Napoli

Capability festival, è la prima edizione di una rassegna dedicata ad accendere i riflettori sulla disabilità e parlarne con un linguaggio moderno, affrontando temi importanti e spesso taciuti quali la sessualità, il ‘dopo di noi’, la vita autonoma, i diritti negati, la vera inclusione. L’iniziativa è stata presentata a Palazzo San Giacomo.

“Oggi è più che mai importante discutere di disabilità ma facendolo in una maniera moderna– ha osservato il Sindaco Manfredi – guardando a quelle che sono le nuove frontiere, i nuovi approcci e mettendo al centro una visione contemporanea di queste tematiche. E’ un’iniziativa importante che testimonia ancora di più l’impegno della nostra Amministrazione su questi temi”.

‘’Basta parlare di disabilità! – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese – Iniziamo a valorizzare le CAPACITÀ di ognuno di noi. Lo faremo a Napoli in tre giorni dedicati a dibattiti, film, performance e mostre alla presenza di giovani e influencer che parlano di disabilità in maniera positiva. E’ mia intenzione rendere questo festival un appuntamento annuale per la città di Napoli che possa diventare un riferimento nazionale sulle tematiche dell’inclusione e delle opportunità per le persone con disabilità, per le loro famiglie, per i cittadini tutti”.

Molti gli influencer e gli ospiti che hanno aderito garantendo la loro partecipazione. Quartier generale sarà il PAN|Palazzo delle Arti di Napoli ma gli eventi saranno diffusi sul territorio e nelle scuole.

Tanti gli eventi

Nelle sale LOFT e FOYER del PAN sarà ospitata un’esposizione di lavori sul tema delle diverse abilità, coordinata da Magazzini Fotografici, visibile fino al 31 ottobre. Sabato 15 ottobre la mostra sarà aperta da un vernissage con ospiti istituzionali e d’eccezione che potranno partecipare al tour tra le opere condotto dagli esperti di Magazzini Fotografici e tradotto simultaneamente in LIS. Un aperitivo preparato dai ragazzi della Quercia Rossa chiuderà la serata.

Ogni pomeriggio (giovedì 15, venerdì 16, sabato 17 ore 16.00 ) nella sala De Stefano ci sarà un dibattito, a cura dell’associazione VITA ATTIVA, dove si parlerà rispettivamente di Inclusione e scuola; Sessualità; Dopo di noi e Vita Autonoma (Cohousing). I dibattiti saranno tradotti in simultanea nella lingua italiana dei segni, grazie alla collaborazione dell’Ente Nazionale Sordi.

Ogni sera al dibattito seguirà un aperitivo preparato dai ragazzi speciali della Cooperativa Sociale l’Orsa Maggiore e la Quercia Rossa. Performance artistiche delle associazioni ‘A ruota libera’ e ‘ComeTe’ intratterranno il pubblico tra un evento e l’altro.

Nella sala PAN, al piano terra del Palazzo delle Arti, si susseguiranno proiezioni di corti e film che raccontano delle diverse abilità delle persone con disabilità.

Visite al Pio Monte della Misericordia

Durante il festival l’associazione ‘La Scintilla’ in collaborazione con il Pio Monte della Misericordia condurrà delle visite guidate al Pio Monte aperte a tutti i cittadini che vorranno prenotarsi sul sito.

Un racconto speciale con i ragazzi de ‘La Scintilla’, che consentirà di ammirare il capolavoro di Caravaggio “Le Sette Opere della Misericordia”, insieme alle altre meraviglie custodite nella Cappella, e condurrà i visitatori alla scoperta della storia plurisecolare dell’Ente, che ancora oggi rivolge la propria principale attività all’assistenza e alla beneficenza. Al termine della visita i partecipanti saranno accolti per un caffè nel “Cantiere delle idee”, spazio al piano terra del Palazzo storico del Pio Monte della Misericordia. Un modo gioioso e inclusivo per aprire gli spazi museali dell’antico Istituto benefico in occasione della prima edizione del Capability Festival.

L’immagine grafica della manifestazione è stata realizzata dagli studenti del corso di Design della Comunicazione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli con la supervisione della professoressa Enrica D’Aguanno coordinatore della Scuola di Progettazione Artistica per l’Impresa. Il Comune di Napoli, in partenariato con l’Accademia di Belle Arti, che sistematicamente realizza le campagne di comunicazione per l’Ente si è impegnato, in occasione del Capability Festival 2022 I edizione, a effettuare interventi all’interno dell’Accademia al fine di garantirne la piena fruizione da parte dei disabili.

Durante il festival saranno online, sul sito del Comune di Napoli, le Linee Guida dell’Accessibilità, che come dichiara Yvonne De Rosa rappresentano “una sorta di “carta informativa” che sia d’aiuto a chiunque voglia rendere il proprio spazio o i propri eventi culturali più fruibili ed inclusivi”.

Fruizione ed accessibilità alla cultura sono uno dei capisaldi del progetto Napoli città della Musica insieme al fare sistema per il business e valorizzare il comparto musicale e le sue professionalità. Ne è convinto Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco su industria musicale e dell’audiovisivo, che fin da subito ha lavorato in questa direzione in collaborazione con la dottoressa Yvonne De Rosa e la professoressa Francesca Marone e l’Assessore Luca Trapanese.

“Inclusione – dichiara Ferdinando Tozzi – è una parola che deve essere alla base di qualsiasi azione culturale. Con la carta dell’inclusione – cui stiamo lavorando da mesi con il prezioso aiuto della professoressa Marone e della Federico II – siamo orgogliosi di aver iniziato concretamente questo percorso”.

Il programma

Giovedì 13 ottobre

– ore 10.00

Liceo Caccioppoli

Disabilità a confronto con le scuole

Ospiti d’eccezione Cris Brave (influencer), Alessandro Coppola (testimonial) e l’Assessore comunale alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante

– ore 12.00 e ore 13.00

Pio Monte della Misericordia – via dei Tribunali 253

Visite guidate della Cappella, a cura dei Servizi Educativi del Pio Monte della Misericordia con i ragazzi dell’Associazione La Scintilla Onlus.

Ingresso con biglietto a prezzo ridotto (max 15 persone a visita) fino a raggiungimento dei posti disponibili. Al termine della visita i partecipanti verranno accolti dai ragazzi de La Scintilla al ‘Cantiere delle idee’, uno spazio dove sedersi, chiacchierare e bere un caffè

Info e prenotazione obbligatoria sul sito.

– ore 16.00

PAN|Palazzo delle Arti (Sala Pan)

Dibattito a cura di ‘Vita Attiva’

‘La scuola mette le ali – Dalla famiglia alla società’

Intervengono:

Dott. Francesco Bianco – presidente Associazione Ipertesto ETS

Dr.ssa Isabella Continisio – psicologa psicoterapeuta, esperta nel supporto per malattie croniche e disabilità

Dr.ssa Giovanna Gaeta – logopedista, fondatrice della sezione AID di Napoli

Prof.ssa Valeria Limongelli – D.S. del 33° Circolo Didattico “Risorgimento”

Prof. Carmela Musello – D.S. dell’Istituto alberghiero “Duca di Buonvicino”

Prof.ssa Maura Striano – Assessore all’Istruzione del Comune di Napoli

Modera la Presidente dell’Associazione “Vita Attiva” Prof.ssa Roberta Calbi

– dalle 17.00

PAN|Palazzo delle Arti (Sala De Stefano)

Proiezioni di corti dal Festival Internazionale del Cinema Nuovo (Films and Disability) 2022 e partecipazione in remoto del direttore Luigi Colombo, Floriano Pastori, Alice Crippa, Marco Pierpaoli (attori), Anna Troiano (educatrice e regista) e Margherita Sanvito (educatrice e assistente alla regia)

– PAN|Palazzo delle Arti (Atrio)

dalle 18.00 performance dell’Associazione “A Ruota Libera” e dell’Associazione “ComeTe” con aperitivo dell’Associazione “Orsa Maggiore”.

Venerdi 14ottobre:

– ore 10.00

Liceo Mazzini

Disabilità a confronto con le scuole

Ospiti d’eccezione: Silvia Botticelli (influencer), Alice Leccioli (influencer) e Alessandro Coppola (testimonial)

– ore 12.00 e ore 13.00

Pio Monte della Misericordia – via dei Tribunali 253

Visite guidate della cappella, a cura dei Servizi Educativi del Pio Monte della Misericordia con i ragazzi dell’Associazione La Scintilla Onlus.

Ingresso con biglietto a prezzo ridotto (max 15 persone a visita) fino a raggiungimento dei posti disponibili. Al termine della visita i partecipanti verranno accolti dai ragazzi de La Scintilla al ‘Cantiere delle idee’, uno spazio dove sedersi, chiacchierare e bere un caffè

Info e prenotazione obbligatoria al sito https://www.piomontedellamisericordia.it/

– ore 16.00

PAN|Palazzo delle Arti (Sala De Stefano)

Dibattito a cura di ‘Vita Attiva’

‘Liberi di amare – Affettività e sessualità’

Intervengono:

Dott.ssa Paola Guarino – psicoterapeuta, coordinatrice del progetto ‘Liberi di amare, liberi di andare’

Dott. Michele Mario Laforgia – psicologo e sessuologo

Dott.ssa Tiziana Liccardo – psicologa e psicoterapeuta Centro SInAPSi dell’Università Federico II di Napoli

Dott.ssa Nunzia Vitiello – responsabile del progetto ‘Liberi di amare, liberi di andare’ presso l’associazione “A Ruota Libera”

Modera la Presidente dell’Associazione “Vita Attiva” Prof.ssa Roberta Calbi

– ore 17.00

PAN|Palazzo delle Arti (Sala Pan)

proiezione del film “Because of my body” alla presenza del regista Francesco Cannavà

– dalle 18.00

PAN|Palazzo delle Arti (Atrio)

performance dell’Associazione “A Ruota Libera” e aperitivo dell’Associazione “Quercia Rossa”.

Sabato 15 ottobre:

– ore 16.00

PAN|Palazzo delle Arti (Sala De Stefano)

Dibattito a cura di ‘Vita Attiva’

‘Costruire oggi il futuro – Progetti per il ‘Dopo di noi’

Intervengono:

Dott.ssa Valentina Annunziata – Rappresentante Legale della cooperativa “Raggio di Sole”

Prof.ssa Cecilia Marchisio – dell’Università di Torino – relatrice dell’ambito ‘Progetto di vita’ nella Commissione ministeriale per la legge delega sulla disabilità

Chiara Marciani – Assessore al Lavoro e alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli

Dott. Marco Marzagalli – presidente della Fondazione ‘La Comune’ di Milano

Dott. Daniele Romano – presidente FISH Campania

Dott.ssa Valentina Vellone – coordinatrice del progetto ‘Imparo a vivere da solo’

Modera la Presidente dell’Associazione “Vita Attiva” Prof.ssa Roberta Calbi

– dalle ore 18.00

PAN|Palazzo delle Arti (Loft e Foyer)

Vernissage ‘Capability e la fotografia’ a cura di Magazzini fotografici

Talk sulle opere esposte condotto da Magazzini Fotografici

A seguire aperitivo a cura dei ragazzi dell’Associazione Quercia Rossa

Durante la serata performance / flash mob a cura dell’Associazione “A Ruota Libera”

Madrina della serata Nadia Lauricella