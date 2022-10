Napoli, la Polizia sgombera due case: furono occupate cacciando i legittimi assegnatari

Due case sgomberate ai Colli Aminei. Il Comune di Napoli informa che la Polizia Municipale ed il personale della Napoli Servizi stanno procedendo allo sgombero di due appartamenti, siti nel Parco Amendola dei Colli Aminei, occupati abusivamente. Gli occupanti hanno sottratto la disponibilità delle case ai legittimi assegnatari, impedendo loro con la forza della sopraffazione di entrare nelle abitazioni.

Occupazione abusiva delle case: un fenomeno non nuovo a Napoli

L’occupazione abusiva delle case è una pratica che purtroppo a Napoli esiste, ed a volte avviene anche mediante l’uso di minacce e violenza. A Pizzofalcone esiste un vero e proprio “palazzo del terrore“: si tratta dell’edificio di via Egiziaca a Pizzofalcone 35, di proprietà comunale. Qui una signora anziana, che si era allontana per qualche giorno per ricevere importanti cure mediche, al suo ritorno ha trovato la casa di una vita occupata da soggetti in odore di camorra. Costoro avevano perfino buttato via i mobili e gli effetti personali dell’anziana, anche oggetti dal forte legame affettivo.

Gli “sfratti di camorra”

La questione è stata risolta ponendo i sigilli all’abitazione, ma questa famiglia legata alla criminalità organizzata ha fatto sapere – attraverso i metodi propri della malavita, dunque le minacce di violenza fisica – di volere impadronirsi della casa.

Questo fenomeno ha preso il nome di sfratti di camorra: le vittime sono in massima parte persone anziane. Spesso gli sgomberi di camorra vengono intimati anche agli altri legittimi assegnatari, che risultano di intralcio e fastidio alle operazioni criminali che quotidianamente i delinquenti intendono svolgere.