Raoul Bova pazzo di Napoli, viaggio tra presepi, caffè e arte: “Weekend meraviglioso”

Raoul Bova a Napoli. Un viaggio con la compagna Rocìo Munoz Morales tra presepi, caffè e arte napoletana. A documentare il suo weekend alcune storie Instagram dell’attrice spagnola, madre delle sue due bambine e del maestro presepiale Genny di Virgilio.

Raoul Bova a Napoli, visita a San Gregorio Armeno

“Oggi in bottega da noi Raul Bova con la compagna Rocio Morales…..visitando la mia galleria di arte presepiale rimanendo senza parole per le mie opere“, ha scritto di Virgilio.

Una visita alla sua bottega e alle altre di San Gregorio Armeno e a Napoli Sotterranea. Per finire un bel caffè napoletano con il suo volto sulla schiuma che lo ha impressionato molto.

“Dovunque sono andato nel mondo ho visto che c’era bisogno di un poco di Napoli. Luciano De Crescenzo. P.S. Weekend meraviglioso, con amici meravigliosi“, è il commento di Rocìo Munoz Morales su Instagram.

Il premio ricevuto nel 2017

Raoul Bova nel 2017 a Napoli ricevette il Premio speciale “Uomo più amato dalle italiane” assegnato dall’OFI – Osservatorio Familiare Italiano – nell’ambito della popolare festa della famiglia TuttoSposi in programma alla Mostra d’Oltremare.

“Onoratissimi di accogliere il nostro attore più rappresentativo al mondo – aveva dichiarato Martina Ferrara, presidente dell’OFI – Un italiano dello spettacolo contemporaneo come pochi la cui statura professionale ha sovente toccato livelli altissimi, anche in campo internazionale, da venticinque anni. Il beniamino di tantissime donne della Penisola apprezzato anche all’estero per la sua eleganza ed il suo stile”.