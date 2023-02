Napoli, strade finalmente più libere: rimossi scooter abbandonati e senza assicurazione

A Napoli proseguono le azioni ad alto impatto contro veicoli e motoveicoli che occupano le strade o non sono in regola dal punto di vista assicurativo e amministrativo, come nel caso delle targhe straniere senza contestuale iscrizione al REVE, il il pubblico registro dei veicoli esteri.

Napoli, alto impatto contro i motoveicoli senza assicurazione

Oggi vi è stata una vasta attività degli agenti della sezione Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Municipale di Napoli. I controlli che sono stati effettuati hanno portato alla rimozione di 22 motoveicoli poiché trovati in stato di abbandono e privi di copertura assicurativa. L’operazione è stata condotta nella zona del centro antico ed in particolare delle strade: via del Sole, via Broggia, via Conte di Ruvo, via Bellini, via San Paolo, via dei Tribunali, via Pisanelli, largo Regina Coeli, piazza Cavour e piazza Santa Maria la Scala.

Oltre duemila veicoli abbandonati rimossi nel 2022

Una delle ultime operazioni, sempre nel centro antico, aveva comportato invece la rimozione dalla sede stradale 11 autoveicoli e 17 motoveicoli in Vico San Domenico Soriano, Via Brombeis, Via Bellini, Via Pignatelli, Via De Marinis, Via Confalone, Via Imbriani e Piazza De Leva. Si tratta della zona grosso modo compresa tra Piazza Dante, il Museo Archeologico e via Salvator Rosa. In tutto il 2022 i veicoli abbandonati e rimossi sono stati in totale oltre duemila.