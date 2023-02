Incidente Mergellina. E’ successo di nuovo, la notte tra domenica e lunedì una coppia in piazza Sannazzaro a Napoli è stata investita mentre attraversava la strada.

Incidente Mergellina: coppia travolta sulle strisce pedonali

Nello stesso luogo dove mesi fa perse la vita Giuseppe Iazzetta, il 62enne ucciso sulle strisce pedonali. A riportare la notizia è ilmattino.it. Ad essere travolti dall’auto sono un 40enne e una 37enne, entrambi residenti ad Avellino. I due sarebbero stati sbalzati da un’auto che dopo l’impatto pare sia fuggita via. L’uomo è ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata mentre la donna ha una frattura al bacino e traumi in tutto il corpo, è ricoverata all’Ospedale del Mare.

Dai primi rilievi effettuati sul posto dalla polizia municipale pare che un’auto li abbia fatti attraversare fermandosi prima delle strisce mentre un’altra li avrebbe colpiti fuggendo via. Poi nel corso della nottata il pirata si sarebbe costituito, tornando sul luogo dell’incidente ma le autorità potrebbero comunque procedere sul 24enne napoletano che era alla guida della vettura che ha investito la coppia, per lesioni gravissime e omissioni di soccorso.

Lo scorso ottobre, a morire fu Alessandra Navarra, anche lei mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La giovane Elvira sul lungomare e suo fratello, Mustafà, invece era in bici quando venne travolto da un’auto pirata.

Qualche mese fa è stata lanciata una raccolta fondi per la signora Alba, madre di Elvira Zibra, la 34enne morta dopo essere stata investita da una moto sul lungomare . “Erano due bravissimi ragazzi, dei lavoratori, amati da tutta la comunità. Me li hanno ammazzati in un modo così orribile. Vogliamo giustizia. Gli assassini dei miei figli e le loro famiglie non ci hanno mai chiesto scusa” – aveva detto, tra le lacrime, la signora Alba, durante la manifestazione organizzata per Elvira.