Marcia per la pace a Napoli. Lo scorso 24 febbraio 2022 con l’invasione della Russia nei confini ucraini è stata scritta un’altra triste pagina della storia mondiale. Nell’anniversario di questa triste vicenda, che si protrae oramai da un anno, Napoli si mobilita per la pace.

“Il 24 febbraio 2022, le truppe russe hanno invaso l’Ucraina, aprendo un nuovo capitolo della storia mondiale, purtroppo ad oggi ancora in corso” scrive il comune di Napoli in un post Facebook. E poi prosegue comunicando l’iniziativa organizzata in visione della ricorrenza: “A un anno dallo scoppio della Guerra, la Comunità di Sant’Egidio, il Comune di Napoli e Chiesa di Napoli invitano i giovani e i cittadini tutti a partecipare alla Marcia per la Pace il 24 febbraio 2023, che partirà, con i saluti istituzionali del Sindaco Gaetano Manfredi, del Vescovo Castello e di un rappresentante della Comunità di Sant’Egidio, alle ore 9.30 da Piazza Dante”.

Napoli da subito ha manifestato la sua vicinanza agli ucraini, prodigandosi in grandi raccolte di beni di prima necessità e ad accogliere chi scappava dalla guerra. Anche stavolta la città mostra il suo appoggio e si prodiga per la pace: “La Marcia si concluderà a Piazza Municipio, dove sarà allestito un palco per le testimonianze e per lo “Spettacolo della Pace” , e siamo chiamati a non voltarci dall’altra parte, a dare un segnale forte di solidarietà con l’Ucraina e a chiedere la pace immediata per un Paese così martoriato”.