Truffa specchietto, colpisce con una scarpa l’auto in transito: carabinieri vedono tutto e lo arrestano

Dovranno rispondere di danneggiamento e tentata truffa G.R.*, 41enne di Casalnuovo di Napoli e una donna di 37 anni. I carabinieri di Napoli Capodimonte erano di passaggio in Viale Colli Aminei, non lontano dalla caserma.

I due erano in una fiat 500 x nera – segnalata in passato da molti cittadini come auto sospetta – quando il 41enne ha impugnato una scarpa e ha colpito lo specchietto di un’auto in transito. Il conducente del veicolo si è fermato e la messinscena è partita. R. e la 37enne hanno simulato un incidente, lamentando di essere stati colpiti dallo specchietto. I militari hanno visto tutto e, memori della segnalazione del crossover nero, hanno bloccato i due. Lui è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio mentre la donna è stata denunciata.

I carabinieri della compagnia Vomero e della stazione Capodimonte invitano tutti i cittadini che hanno subìto atti simili da persone che hanno utilizzato una Fiat 500 X nera a fare denuncia.

Un napoletano ha reagito così

Qualche anno fa un signore napoletano subì la stessa, ma senza cadere vittima della trappola. Dopo, ha condiviso la sua esperienza sul suo profilo Facebook, dopo aver denunciato l’accaduto alle Forze dell’Ordine: “Appena subito tentativo di truffa con lo specchietto. Macchina audi A1 bianca. Passavo su via appia Aversa ed all’altezza Concessionario Renault un tipo si espone a mezzo busto fuori dal finestrino guida da Audi bianca A1 parcheggiata. E con un cazzottone mi distrugge il finestrino lato passeggero.”

“Sono scappato – continua il racconto – e ad altezza via oasi sacro cuore a Giugliano l’audi a1 bianca che mi inseguiva mi lampeggiava; allorchè ho fatto segno con la mano al truffatore di continuare a seguirmi …….ha desistito ed è tornato indietro invertendo il senso di marcia alla rotonda della Pace . . Immediatamente mi sono recato alla polizia di stato ed ho fatto presente l’accaduto. mi auguro che le telecamere lo becchino. A stu Bastard”