Un napoletano in finale di MasterChef: chi è Antonio Gargiulo, detto Bubu

Un napoletano in finale di MasterChef 12. Antonio Gargiulo, detto Bubu, ha solo 19 anni ed è nato a Vico Equense: proprio la stessa città della Penisola Sorrentina situata tra il mare ed i Monti Lattari che ha dato i natali allo chef Antonino Cannavacciuolo, giudice della competizione. Questa sera, 2 marzo, sarà trasmessa la puntata finale che decreterà il vincitore.

Chi è Antonio Gargiulo detto Bubu

Bubu è il concorrente più giovane di MasteChef 12. Da anni si è trasferito con i suoi genitori a Cagliari, in Sardegna, ma non ha dimenticato le proprie origini: nel corso della competizione ha infatti proposto più volte piatti della tradizione napoletana e campana, rivelando di essere spesso il migliore o tra i migliori delle prove sottoposte dai giudici estremamente esigenti: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Antonio Gargiulo è uno studente universitario iscritto alla facoltà di Scienze Archeologiche, tuttavia il suo sogno è quello di diventare uno chef. La cucina per lui non è niente affatto un hobby, ma una passione che vorrebbe trasformare in lavoro e da cui trarre enormi soddisfazioni. I genitori sono in parte contrari: vorrebbero infatti che si laureasse, ma saranno certamente orgogliosi del traguardo raggiunto dal proprio figlio. A supportarlo senza alcuna riserva, invece, sono le sue sorelle.

L’amore per la cucina nato osservando le nonne

L’amore di Bubu per la cucina è nato osservando le nonne intente a preparare i piatti tradizionali per tutta la famiglia. Un baglio culturale che però non concepisce come fine a sé stesso, ma come gradino dal quale far partire le novità: “Se non si conoscono le ricette della tradizione è impossibile sperimentare”, afferma. Allo studio della tradizione ha quindi affiancato quello delle nuove tecniche culinarie, esprimendo la propria creatività con divertimento.