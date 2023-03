Scontri tra tifosi a Napoli, scappa ma non rinuncia alla pizza: il video è virale

Scontri tifosi, mangia la pizza. E’ successo l’altro pomeriggio nel centro storico di Napoli dove a Piazza del Gesù sono scoppiati i primi scontri tra tifosi dell’Eintracht Francoforte.

Scontri tifosi, mangia la pizza mentre scappa

Tanti i passanti che si sono rifugiati nei negozi e nei locali, tra questi c’era un ragazzo con capelli lunghi e neri che stava scappando ma senza rinunciare alla sua pizza. Ed è così che mentre cerca di mettersi in salvo addenta un trancio di pizza.

Il giovane viene ripreso dalle tv e diventa virale. Tantissimi i commenti da parte dei napoletani: “La pizza è sempre la pizza” scrive qualcuno, altri ricordano le “priorità della vita” nonostante attorno stesse esplodendo il caos.

Riunione in Prefettura

Un giorno da dimenticare per Napoli. Ieri mattina è stata convocata la riunione in Prefettura tra il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, il sindaco Gaetano Manfredi ed il prefetto Claudio Palomba.

“La politica italiana di questo se n’è sempre lavata le mani. L’unica premier a fare qualcosa è stata inglese, una donna, e mi aspetto che la Meloni faccia lo stesso. Dico sempre prendete la legge inglese e applicatela in Italia“. Lo ha detto il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa in Prefettura a Napoli sugli scontri di ieri.

“Non si tratta di dire che ora arrivano i campionati nel 2032, per cui arriveranno i finanziamenti per rifare gli stadi. Se qui non viene regolamentata la frequentazione dello stadio, non esiste questa possibilità. Lo stadio dev’essere un luogo sacro dove questa rappresentazione scenica importantissima viene rappresentata e trasmessa“, ha continuato.

In Prefettura a Napoli è stata convocata la riunione urgente per parlare degli scontri avvenuti ieri a Napoli dove i tifosi dell’Eintracht Francoforte sono giunti in città nonostante il divieto di vendita dei biglietti per i residenti a Francoforte.