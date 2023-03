Il secondo nuovo treno della Linea 1 entra in funzione: la frequenza scende a 10 minuti

Il secondo nuovo treno della Linea 1 della Metropolitana di Napoli entra in servizio e la frequenza delle corse scende a 10,5 minuti. Manca poco al completamento della fase di pre esercizio cominciata agli inizi del mese del marzo e che prevede che il nuovo convoglio effettui 5mila chilometri prima che i passeggeri possano usufruirne. Le prove di sicurezza si erano concluse in modo positivo e dunque era arrivato il Nulla Osta Tecnico.

Entra in funzione il secondo treno della Linea 1 della metro di Napoli: la frequenza scende a 10 minuti

L’assessore Edoardo Cosenza ha inoltre aggiunto che è pronto per il collaudo anche il terzo treno. In totale i nuovi treni della Linea 1 da mettere in circolazione sono 20 e, quando tutti entreranno in servizio, la frequenza delle corse scenderà a 3 minuti secondo le stime dell’amministrazione comunale. Un progetto importante dedicato alla mobilità che era cominciato quando il sindaco era ancora Luigi de Magistris, durante la cui amministrazione il Comune di Napoli acquistò grande parte dei treni nuovi. Il primo nuovo treno è entrato in funzione lo scorso mese di ottobre.

Come sono fatti i nuovi treni della Linea 1

I nuovi treni della Linea 1 della metro di Napoli costituiscono un miglioramento di tutte le caratteristiche di sicurezza e del confort, e sono anche molto meno rumorosi. Possono ospitare sino a 1250 persone e dispongono di tecnologie più avanzate rispetto a quelli di 30 anni fa, in particolar modo per la sicurezza degli utenti a bordo. Quando tutti e venti i nuovi treni potranno circolare sulla linea la frequenza delle corse sarà di tre minuti, secondo l’obiettivo dichiarato dall’amministrazione comunale.

Parecchia attesa vi è anche verso l’apertura delle nuove stazioni, oltre che della Linea 6. Napoli punta ad essere collegata in maniera estremamente efficiente e ramificato, andando a ridurre anche la congestione del traffico e migliorare di conseguenza non solo la qualità dell’aria, ma anche il trasporto pubblico su gomma e gli spostamenti di cittadini e pendolari.