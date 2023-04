Mercatini di Pasqua a Napoli: 4 giorni di stand tra artigianato e prodotti tipici

Il 5 aprile prende il via a Napoli Fiere di Pasqua 2023, uno degli eventi della Settimana Santa che, sulla scia del periodo natalizio, inonderà il centro storico con gli stand dei mercatini pasquali tra oggetti di artigianato, cibo e prodotti tipici partenopei.

Napoli, Fiere di Pasqua 2023: i mercatini della Settimana Santa

La manifestazione si svolgerà in tutte le aree territorio della Municipalità 2 dal 5 all’8 aprile osservando i seguenti orari: dalle 8:00 alle 22:00 dalla domenica al mercoledì e dalle 8:00 a mezzanotte da giovedì al sabato. Soltanto in piazza Dante la fiera si terrà in giornate diverse, dal 20 aprile all’8 maggio, mentre in piazza S. D’Acquisto le strutture dovranno essere rimosse per il giorno 25 aprile.

I mercatini saranno allestiti, secondo le modalità sopra descritte, nelle seguenti aree: via Diaz/Largo Berlinguer, piazza Bovio, cortile Santa Chiara, piazza Salvo D’Acquisto (lati Monumento e Pignasecca), via Cervantes, piazza Mercato, Via Cortese, piazzetta Casanova, piazzetta Orefici, rampe San Marcellino, piazza Portanova e piazza Dante (in date diverse).

Sugli stand sarà possibile trovare oggetti della tradizione napoletana, prodotti alimentari tipici, prodotti di artigianato, artigianato artistico (ceramica, vetro, legno, rame, ferro battuto, cuoio), antiquariato, oggetti da collezione di produzione partenopea, presepi e articoli natalizi, luminarie e giocattoli.

Sempre nel periodo pasquale il centro napoletano ospiterà il Mercato Europeo Anva Confesercenti che si terrà in piazza Dante dal 7 al 10 aprile. Nelle stesse giornate dei mercatini di Pasqua, la celebre piazza sarà invasa dalle prelibatezze italiane, europee e del mondo con oltre 50 stand tra cucine on the road e street food. Un vero e proprio regno del gusto che accoglierà turisti e visitatori , inebriando di profumi e sapori le strade napoletane.