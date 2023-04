Riti della Settimana Santa a Napoli, dalla Cena del Signore alla Via Crucis: il calendario

In vista della Pasqua, la Chiesa di Napoli ha reso noto il calendario delle celebrazioni della Settimana Santa al Duomo che saranno presiedute dall’arcivescovo, Don Mimmo Battaglia.

Pasqua, a Napoli le celebrazioni della Settimana Santa

Dopo la domenica delle Palme, proseguono i riti pasquali che si susseguiranno nel corso della settimana partendo dalla Messa del Crisma passando per la Santa Cena e la Passione del Signore fino alle celebrazioni che caratterizzeranno il giorno della Resurrezione.

Di seguito il calendario completo diffuso dalla Chiesa di Napoli:

Messa del Crisma il mercoledì della Settimana Santa (5 aprile alle 18:30): rinnovo delle promesse sacerdotali e benedizione degli oli nella Chiesa Cattedrale;

(5 aprile alle 18:30): rinnovo delle promesse sacerdotali e benedizione degli oli nella Chiesa Cattedrale; Cena del Signore il giovedì Santo (6 aprile): ore 16:30 presiede l’Arcivescovo presso il campo rom di Scampia; ore 18:00 presiede S. Ecc. Mons. Francesco Beneduce, vescovo ausiliare; ore 22:30 ci sarà l’adorazione eucaristica comunitaria;

(6 aprile): ore 16:30 presiede l’Arcivescovo presso il campo rom di Scampia; ore 18:00 presiede S. Ecc. Mons. Francesco Beneduce, vescovo ausiliare; ore 22:30 ci sarà l’adorazione eucaristica comunitaria; Passione del Signore il venerdì Santo (7 aprile): ore 10:00 ufficio delle letture e lodi mattutine; ore 17.30 celebrazione della Passione del Signore; ore 20:30 via Crucis Diocesana presieduta dall’Arcivescovo in parrocchia San Francesco e Santa Chiara – Napoli – Ponticelli

(7 aprile): ore 10:00 ufficio delle letture e lodi mattutine; ore 17.30 celebrazione della Passione del Signore; ore 20:30 via Crucis Diocesana presieduta dall’Arcivescovo in parrocchia San Francesco e Santa Chiara – Napoli – Ponticelli Risurrezione del Signore nella domenica di Pasqua: sabato 8 aprile alle 22:30 ci sarà la veglia pasquale nella notte Santa; il 9 aprile alle 11:00 si terrà la messa del giorno.

“Carissimi, la celebrazione della Messa del Crisma, è il momento cui si ravviva la coscienza di essere popolo sacerdotale a servizio della chiesa. I presbiteri presenti, accompagnati dalla preghiera di tutto il popolo di Dio, rinnoveranno gli impegni assunti nel giorno dell’ordinazione e, come segno concreto di fraternità sacerdotale, potranno dare un contributo economico a sostegno delle esigenze della Casa del Clero diocesana“ – è la nota diffusa dai Vescovi Ausiliari.

“Il Venerdì Santo è la Giornata Mondiale della Terra Santa. Esortiamo tutti voi ad organizzare la Colletta per sostenere con un contributo economico i luoghi santi ed i cristiani di Terra Santa, dando anche la possibilità di anticiparla alla messa del Giovedì Santo in considerazione di un maggior concorso di fedeli. Nell’attesa di incontrarvi, formuliamo per tutti gli auguri di una feconda Pasqua di Resurrezione”.