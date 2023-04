ULTIM’ORA. Napoli in lutto, è morto Federico Salvatore. Moglie: “È andato via in un’ora”

E’ morto Federico Salvatore, il celebre cantautore napoletano, che si è spento all’età di 63 anni, dopo aver combattuto a lungo contro la malattia che lo aveva colpito. Ad annunciare la tragica notizia è stata sua moglie Flavia D’Alessio.

Morto Federico Salvatore: l’annuncio della moglie

Nell’ottobre del 2021 l’artista fu ricoverato d’urgenza presso l’ospedale del Mare a causa di un’emorragia cerebrale. Pian piano, tuttavia, aveva intrapreso un percorso di recupero e riabilitazione che stava dando i suoi frutti.

Più volte la moglie, attraverso i social, ha aggiornato la platea di fan sulle condizioni e i piccoli progressi del marito. Ad oggi, tuttavia, lei stessa ha diffuso la più triste delle notizie: il cuore di Federico Salvatore ha smesso di battere, proprio nel periodo in cui si avviava a celebrare i 25 anni di AZZ.

“Sono stati i mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d’amore. Mesi in cui ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai ragazzi e che tornasse tra le persone che lo amano e che in questi mesi ha pregato e sperato con me. La cosa più complicata è gestire il dolore. Federico è andato via in un’ora. È successo tutto velocemente” – è la nota diffusa da Flavia.

“In un primo momento avevo pensato a una cerimonia privata ma non sarebbe stato giusto. Federico non avrebbe voluto. Le persone che hanno seguito Federico nella sua carriera artistica non sono semplicemente fans. Sono suoi amici. Tutti gli artisti che hanno collaborato con lui non sono stati solo colleghi. Sono i suoi amici. Mi sembra giusto dare a tutti loro la possibilità di un ultimo saluto a Federico. Cosa che non sono riuscita a fare io. Non sono riuscita a salutarlo”.

“Per chi volesse accompagnarlo in questi in questo ultimo viaggio i funerali saranno celebrati domani 20 aprile, alle 12.30, nella Basilica di San Ciro a Portici. Grazie a chi ci ha tenuto la mano e si è preso cura di Federico in questi mesi, medici, infermieri” – conclude.

Chi è Federico Salvatore

Federico Salvatore è nato a Napoli il 17 settembre 1959 e si è appassionato alla musica sin da bambino. I suoi genitori volevano che diventasse avvocato, ma abbandonò la facoltà di Giurisprudenza per dedicarsi alla sua passione, trasformandola nel proprio lavoro. È diventato noto al grande pubblico, negli anni ’90, per le sue canzoni ironiche e “colorite”, dalla forte vena satirica.

Col tempo però ha piuttosto abbandonato quel tipo di testi per abbracciare argomenti di denuncia e critica, alla società e soprattutto al mondo politico, inserendo inoltre tematiche che si rifanno al meridionalismo. Non da meno anche le polemiche verso l’ambiente musicale e dello spettacolo, dal quale si è pressoché isolato dopo il cambio di rotta artistico.