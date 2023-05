È napoletana la stella del ballo: a soli 10 anni è campionessa del mondo per la terza volta

Si chiama Gaia Farriciello la ballerina napoletana che ha trionfato ai mondiali Blackpool: a soli 10 anni ha portato a casa per la terza volta il titolo di campionessa del mondo nella categoria Under 12.

Gaia Farriciello, la ballerina napoletana è ancora campionessa del mondo

Originaria di Gragnano, in provincia di Napoli, dove vive con la sua famiglia, Gaia è una vera e propria stella della danza latino-americana. Per la terza volta ha conquistato la medaglia d’oro ai mondiali di Blackpool e per altrettante 3 volte ha conquistato il primo posto agli europei di Bournemouth, oltre a portare a casa diversi titoli nazionali e regionali.

A soli 10 anni la talentuosa ballerina è già una campionessa mondiale e si è affermata ancora una volta sul gradino più alto del podio. Un vero e proprio orgoglio per i suoi genitori, la sua maestra di danza Tonia e per l’intera città partenopea, sul tetto del mondo grazie alle sue strabilianti performance.

“La nostra campionessa Gaia Farriciello conferma la sua prima posizione anche quest’anno al Blackpool Tower 2023” – è il post condiviso dalla scuola Dance Academy di Tonia Gragnano che celebra il trionfo della sua ballerina che si conferma ancora una volta tra le migliori al mondo.

Soltanto pochi mesi fa ad incantare tutti era stata ancora una volta una giovane napoletana: si tratta di Manila Esposito, la 16enne di Torre Annunziata che ha vinto la Coppa del Mondo di ginnastica artistica nel corso della gara che si è tenuta alla Laubitz Arena di Cottbus in Germania. La giovane si è aggiudicata l’oro al volteggio con la media del 13.233, superando la britannica Ruby Evan (13.183) e Oksana Chusovitina, ginnasta uzbeka.

Poco prima era stata la partenopea Giada D’Antonio a conquistare il titolo di campionessa mondiale di sci a soli 13 anni gareggiando in una delle competizioni più prestigiose al mondo. Storie di successo che confermano l’eccellenza della nostra terra anche in ambito sportivo.