Non paga il parcheggiatore abusivo e trova l’auto incendiata: è successo a Napoli, in zona Chiaia, dove la proprietaria di una Smart ha ritrovato l’auto distrutta dalle fiamme per non avere ceduto al pagamento del pizzo.

Napoli, non paga il parcheggiatore abusivo e lui le incendia l’auto

Il fatto è stato reso noto dal deputato Francesco Emilio Borelli che, oltre ad avere ricevuto la foto dell’auto incendiata (le fiamme hanno coinvolto altre tre vetture) ha anche pubblicato lo scatto della denuncia presentata ai carabinieri in data 23 maggio 2023. La vittima è una donna brasiliana che ai militari ha raccontato di come l’incendio dell’auto sia stato soltanto l’atto finale di una serie di azioni intimidatorie volte proprio a convincerla a cedere e pagare il parcheggiatore.

Auto incendiata dal parcheggiatore abusivo: l’escalation di minacce

Il primo passo verso tale epilogo è stato compiuto il 16 maggio, quando la donna ha rifiutato di consegnare 5 euro al parcheggiatore abusivo per avere sostato l’auto in Via Ferdinando Palasciano. Il giorno seguente, dopo avere parcheggiato l’auto in Via Campiglione (prosieguo di Via Ferdinando Palasciano) ha notato dei graffi sulla carrozzeria. Così anche il giorno 18 maggio, circostanza che ha spinto la donna a chiedere informazioni sul parcheggiatore, apprendendo che il suo nome è Nunzio.

Il 19 maggio tale Nunzio si sarebbe avvicinato a lei con toni minacciosi e urlando le avrebbe detto non solo di non averle graffiato l’auto, ma che se avesse continuato a lamentarsi le avrebbe bucato le ruote dell’auto. Detto, fatto: la sera ha trovato gli pneumatici danneggiati, che ha provveduto a fare sistemare. Il giorno 22 ha parcheggiato infine l’auto a Via Martucci e la mattina del 23 un amico l’ha informata che la vettura era stata data alle fiamme. Nel frattempo era giunta sul posto la Polizia.

La donna: “Non potevo pagarlo tutti i giorni”

“Sono una ragazza straniera, sono disperata – ha aggiunto la donna – Il parcheggiatore abusivo mi ha bruciato l’auto, non posso più andare a lavoro. Non potevo pagarlo tutti i giorni e lui mi ha detto che se non lo pagavo mi avrebbe incendiato l’auto. Alla fine lo ha fatto e assieme alla mia, hanno preso fuoco altre tre auto”.