Allerte, eventi, traffico e altre info gratis sul cellulare: parte il nuovo servizio a Napoli

La città di Napoli abbraccia il progetto Sindacincontatto 2.0. Con un video pubblicato sui social, il sindaco Gaetano Manfredi ha parlato di questo servizio che sarà totalmente gratuito e consentirà a tutti i cittadini di ricevere telefonicamente notizie riguardanti: emergenze di protezione civile, allerta meteo per fenomeni rilevanti, emergenze di traffico e viabilità, criticità metro linea 1 e funicolari, eventi rilevanti in città.

A Napoli parte Sindacincontatto 2.0: come aderire al servizio

Il servizio nasce per fornire alla cittadinanza, direttamente in tempo reale, alcune informazioni fondamentali che saranno consultabili direttamente dallo smartphone, in modo del tutto gratuito. Sarà così possibile rimanere aggiornati costantemente sugli eventi in programma in città, sulle condizioni del traffico, sulle eventuali allerte meteo e sui possibili disagi derivanti dai mezzi del trasporto pubblico.

Per aderire basta semplicemente manifestare il proprio consenso via web, compilando la sezione messa a disposizione sul sito sindacincontatto, dedicato all’iniziativa. Oltre ai propri dati anagrafici, all’interno della scheda è possibile esprimere le proprie preferenze riguardanti le notizie che si vogliono ricevere: il cittadino può selezionarle tutte, scegliendo di essere contattato per ogni tipo di news, o scegliere soltanto quelle di proprio interesse.

Nel videomessaggio diffuso sui social per dare risalto all’iniziativa, il primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi, ha descritto il progetto rivelandosi ottimista sul suo buon funzionamento: “Cari concittadini, poter comunicare direttamente con voi è il miglior modo per poter dare delle informazioni che consentono di vivere meglio. L’informazione è il miglior modo per essere sicuri. Per questo motivo il Comune di Napoli ha deciso di aderire ad un servizio”.

“La piattaforma Sindacincontatto 2.0 che consentirà di inviare tramite la telefonia mobile in tempo reale informazioni utili per vivere meglio ed in maggiore sicurezza. Oltre a tante altre informazioni utili ad aiutare il contatto tra l’amministrazione comunale e i propri cittadini . Aiutiamoci insieme per una Napoli più vivibile e più sicura“.