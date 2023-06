Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli, il matrimonio continua fino al 2028

Per il Calcio Napoli che sta vivendo un giugno di fuoco, arrivano buone notizie sul fronte rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia. Infatti il calciatore sotto stessa ammissione del suo agente è pronto a firmare il rinnovo del contratto fino al 2028. Una buona notizia dunque per la società di Aurelio de Laurentiis che tra la cessione quasi annunciata di Kim e la scelta del tecnico per la prossima stagione riesce finalmente a prendere una boccata d’ossigeno.

Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli, una trattativa meditata da tempo

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la trattativa per il rinnovo del georgiano è iniziata già nel dicembre 2022. Quando con la squadra oramai “campione d’inverno”, il ds Cristiano Giuntoli ha cercato subito di blindare i propri calciatori. Tra questi c’è Kvaratskhelia che aveva già dato segnali positivi. Successivamente l’affondo decisivo tra aprile e maggio del presidente De Laurentiis, che sul tavolo ha messo un offerta da 2,5 milioni a stagione più bonus fino al 2028.

Le parole dell’agente di Kvara

A conferma dello stato avanzato della trattativa sono arrivate le parole dell’agente del georgiano, Mamuka Jugeli, che ai microfoni di GoTeam ha annunciato: “C’è la volontà comune di trovare un accordo, migliorare il contratto di Khvicha e andare avanti insieme”.

Per il Calcio Napoli che sta vivendo un giugno di fuoco, arrivano buone notizie sul fronte rinnovo di Kvaratskhelia. Infatti il calciatore sotto stessa ammissione del suo agente è pronto a firmare il rinnovo del contratto fino al 2028. Una buona notizia dunque per la società di Aurelio de Laurentiis che tra la cessione quasi annunciata di Kim e la scelta del tecnico per la prossima stagione riesce finalmente a prendere una boccata d’ossigeno.