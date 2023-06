Il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis, nella conferenza stampa di presentazione del ritiro di Castel Di Sangro in programma dal 28 luglio al 12 agosto 2023, ha annunciato a sorpresa il concerto di Gigi D’Alessio.

Il Napoli si sposterà in Abruzzo per il secondo raduno pre-campionato, dopo quello di Dimaro-Folgarida che si svolgerà dal 15 al 25 luglio 2023. Il campionato di Serie A 2023/2024 inizierà nel weekend del 18-20 agosto 2023: gli azzurri saranno dunque in ritiro fino ad una settimana prima della partenza ufficiale della stagione.

Concerto Gigi D’Alessio a Castel di Sangro il 5 agosto 2023, i prezzi dei biglietti

L’esibizione del cantante napoletano si terrà il 5 agosto 2023 al Centro Polisportivo di Castel di Sangro. Il prezzo del biglietto è di 23 euro, ed è già possibile acquistarli attraverso il portale web di Ticketone.

Prosegue dunque il sodalizio tra Aurelio De Laurentiis e il cantante partenopeo, presente anche alla festa Scudetto del 4 giugno 2023 allo Stadio Maradona.

Precedentemente, al concerto napoletano di Piazza Plebiscito fatto da D’Alessio il 26 maggio 2023, il patron azzurro era salito sul palco assieme ai calciatori Simeone, Kvaratskhelia e Raspadori.

Napoli in ritiro a Castel di Sangro, non solo calcio in Abruzzo

Non ci sarà solo il calcio giocato nell’esperienza abruzzese: i tifosi avranno la possibilità di avvicinarsi ai calciatori per foto e autografi dopo le sessioni di allenamento in uno spazio adibito all’esterno del Patini e potranno dividersi tra il Palasport (dove verrà esposta la Coppa dello scudetto) e Piazza del Plebiscito in pieno centro tra shopping, bar e locali. Il 5 agosto è prevista l’esibizione di Gigi D’Alessio, mentre si attende ancora una data ufficiale per quella dell’attore Massimiliano Gallo. Ci saranno tornei di calcetto, tennis e padel – oltre ai Summer Camp per i più piccoli – mentre il sindaco Caruso ha immaginato un concorso “Miss Scudetto 2023” per premiare anche “le qualità intellettive e artistiche delle partecipanti”.