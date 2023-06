Il sogno scudetto in TV, i calciatori e De Laurentiis: “Napoletani, i migliori del mondo”

Nel corso del concerto di Gigi D’Alessio, trasmesso su Rai 1, non potevano mancare i campioni d’Italia: in una piazza del Plebiscito letteralmente illuminata di blu, il cantante napoletano insieme ad Alessandro Siani ha accolto alcuni calciatori azzurri e il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, celebrando il traguardo scudetto.

Al concerto di Gigi D’Alessio il sogno scudetto con i calciatori e De Laurentiis

Khvicha Kvaratskhelia, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori hanno fatto il loro ingresso sul palco partenopeo, accolti calorosamente dal pubblico che ha iniziato a sventolare bandiere e striscioni azzurri. Tutti, hanno voluto ringraziare pubblicamente la platea di tifosi, esprimendo il loro amore per la città.

“Ciao a tutti, voi napoletani siete i numeri uno” – ha detto Kvaratskhelia. Sulla stessa scia Simeone che ha dichiarato: “Sono argentino, per me è facile. Qui mi sento a casa. Noi e voi siamo uguali e siamo i numeri uno”. Infine, Raspadori: “Una delle cose che ti rimane di Napoli è il calore dei napoletani che ti fa sentire napoletano anche se non lo sei, fin dal primo istante”.

Gigi D’Alessio ha poi richiamato sul palco il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che rivolgendosi al pubblico ha sottolineato: “Cari amici napoletani, voi lo sapete che siete i migliori del mondo. Anche il Papa lo ha detto. Lo scorso giugno vi ho promesso che avremmo portato a Napoli lo scudetto e ci siamo riusciti. Adesso dovete ritrovare quella pazienza, nei prossimi anni dobbiamo vincere tutti insieme ancora”.

Subito dopo Nino D’Angelo ha raggiunto la squadra sul palco per intonare la sua Napoli che, come annunciato dal presidente del club azzurro, dal prossimo anno sarà l’inno ufficiale della squadra. Infine, la consegna della maglia azzurra a Gigi D’Alessio, definito da De Laurentiis “il Maradona della canzone”.