Napoli si prepara alla due giorni targata Coldplay. Il gruppo di fama mondiale sarà in concerto stasera e domani nella splendida cornice dello stadio Diego Armando Maradona che in occasione di queste due date ha fatto registrare il sold-out pochi minuti dopo l’uscita dei biglietti. Il concerto avrà inizio alle ore 19:00 ed è prevista una lunga scaletta che sarà naturalmente la stessa per entrambe l’esibizioni.

La band che è già da qualche giorno nel capoluogo campano ed è stata ripresa e fotografata più volte nei luoghi simbolo di Napoli. Virale è stato lo scatto del cantante Chris Martin con Gino Sorbillo oppure quello dove il cantate gira tra le strade della città con la propria famiglia.

La scaletta delle due serate

Gli eventi che hanno registrato il doppio sold-out avranno la stessa scaletta. Sono previste 22 canzoni più la presenza di un ospite per “una festa dei sensi”, come l’ha nominata il Manchester Evening News. Ecco la scaletta:

Higher Power Adventure of a lifetime Paradise The Scientist Viva la Vida Hymn for the weekend Charlie Brown (Martin in solo piano, con fan sul palco) In my place Yellow Human heart People of the pride Clocks Infinity sign Something just like this (brano dei Coldplay con The Chainsmokers, con la voce di Martin preregistrata e lui ad esibirsi nel linguaggio dei segni) Midnight My universe (brano dei Coldplay con i BTS) A sky full of stars Don’t panic Dakota (cover degli Stereophonics con Kelly Jones sul palco) Humankind Fix you Biutyful

La scelta di Ferrovie dello Stato e EAV per l’evento

Le Ferrovie dello Stato in occasione del concerto ha esteso le corse della Linea 2 fino alle 01:00. Aggiungendo al servizio 40 corse extra che partiranno da Napoli Campi Flegrei. Venti saranno in direzione Napoli San Giovanni-Barra e le restanti verso Pozzuoli. Paradossale invece la scelta dell’EAV che ha deciso di non fare servizio extra e quindi non sarà prevista nessuna corsa “straordinaria” della Cumana.