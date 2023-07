Federica morta in ospedale: era andata al pronto soccorso con un mal di denti

Una donna di 44 anni di Napoli è morta a Ragusa per uno shock anafilattico. La reazione allergica sarebbe stata causata dal liquido del mezzo di contrasto di un Tac, esame al quale si era sottoposto dopo un accesso al pronto soccorso per un ascesso molare. A riportare la notizia è l’agenzia Ansa.

Federica muore dopo una Tac: era andata in ospedale con un mal di denti

La vittima è Federica Borrometi, una donna di 44 originaria di Napoli ma che si era trasferita a Scicli ormai da qualche tempo. Poiché lamentava dolori ai denti, la donna si era recata al pronto soccorso dell’ospedale di Ragusa dove è stata sottoposta ad una Tac: il liquido di contrasto le avrebbe provocato la reazione allergica e quindi lo shock anafilattico che ne avrebbe causato il decesso. I tentativi di salvarla sono stati inutili.

Dopo il fatto il direttore dell’azienda ospedaliera, Raffaele Elia, ha avviato una indagine interna, come accade sempre quando purtroppo si verificano episodi del genere. La Procura di Ragusa ha invece iscritto nel registro degli indagati i medici che l’hanno avuto in cura, come atto dovuto. Si attendono i risultati dell’autopsia.

Era tornata a Napoli per festeggiare la vittoria dello Scudetto

Nonostante si fosse trasferita da anni in Sicilia, Federica Borrometi non aveva mai dimenticato la sua città, Napoli, dove era stata recentemente per festeggiare la vittoria azzurra dello scudetto dopo ben 33 anni. Una grande gioia che ha condiviso insieme a chi condivide la stessa fede calcistica.

La reazione di un’amica

Tra le tante reazioni di parenti e conoscenti le parole di un’amica, Rossella: “Non so se sarebbe bastato un test antiallergico al contrasto. L’unica cosa sicura è che Federica perde la vita a 44 anni, per un dolore ai denti. Non ci sono parole per questa disgrazia”.