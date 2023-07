Mattinata di apprensione quella vissuta oggi, giovedì 6 giugno 2023, alla Questura di Napoli. Proprio nel corso della conferenza stampa programmata per l’insediamento di Maurizio Agricola come nuovo questore della città partenopea, infatti, è stata segnalata una valigia incustodita in Via Guantai, uno dei vicoli che costeggiano l’edificio della Questura stessa.

Allarme bomba vicino alla Questura di Napoli

In quella strada si trova tra l’altro l’ingresso secondario destinato ai soli dipendenti. Proprio gli agenti di guardia hanno riscontrato la sospetta presenza della valigia, denunciando il fatto e avviando le classiche procedure di intervento. Dopo aver delimitato l’area senza però chiudere al pubblico la strada, la squadra degli artificieri ha verificato l’eventuale presenza di un ordigno, che però non è stato trovato. Falso allarme che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutte le persone presenti nello stabile (non evacuato) e nei dintorni del trolley, nel quale sono state trovate delle confezioni di profumo e una muta da sub.

Un episodio che ha irritato non poco le forze dell’ordine, a caccia in queste ore di chi possa aver abbandonato in maniera imprudente una valigia in una zona così delicata e sotto osservazione come quella che circonda la Questura di Napoli.

Non sono rari i falsi allarmi relativi a borse abbandonate che suscitano l’attenzione dei passanti, innestando un meccanismo di precauzione per la pubblica sicurezza che scatta nel momento in cui le forze dell’ordine ricevono la telefonata di denuncia.

Uno degli ultimi falsi allarmi bomba a Napoli fu a piazza Carità

Uno dei falsi allarmi bomba più recenti a Napoli risale allo scorso 22 febbraio 2023, quando a piazza Carità, di fronte al caffè Ceraldi, fu segnalata una valigia incustodita. In quell’occasione fu un tassista ad informare gli agenti che la borsa si trovava lì già dal primo pomeriggio, aggiungendo tra l’altro che qualcuno l’aveva già aperta, constatando al suo interno la presenza di soli panni sporchi. Rilievo che fecero successivamente anche le forze dell’ordine, tranquillizzando i tanti passanti assiepati nei dintorni ad attendere di essere tranquillizzati.