Dopo sette mesi riapre il porto di Casamicciola a Ischia

Dopo sette mesi di attesa, finalmente finisce l’incubo per Casamicciola, comune di Ischia. A partire dal 14 luglio 2023, il porto commerciale del Comune termale riaprirà i battenti e tornerà pienamente operativo. Questa riapertura è un ottimo passo avanti verso il ritorno alla normalità, considerando che il porto era chiuso dall’anno scorso, quando una colata di fango e detriti si riversò in mare. Da stanotte riprenderanno i collegamenti via mare da e per Pozzuoli, gestiti dalla compagnia Medmar, e a breve accadrà altrettanto con quelli da e per Napoli e Pozzuoli della Caremar. Tuttavia, bisognerà aspettare ancora una settimana per completare i lavori al pontile. Nonostante le conseguenze della calamità naturale, i lavori di dragaggio sono stati completati in tempi ragionevoli e lo scalo sarà finalmente accessibile ai passeggeri.

Il sindaco di Casamicciola, Giosi Ferrandino, ha ringraziato il commissario Legnini, la ditta esecutrice dei lavori e tutti coloro che si sono impegnati per realizzare l’intervento in tempo per la stagione turistica. Questo intervento consentirà l’utilizzo di unità navali adeguate alle esigenze attuali di mobilità marittima e ripristinerà i collegamenti via mare per gli isolani e gli ospiti dell’isola di Casamicciola. Presto saranno anche completati i lavori di dragaggio del lato esterno del porto, riportando la piena funzionalità ai moli turistici, già occupati da numerose imbarcazioni e yacht.

Prezzi e orari Aliscafi da Molo Beverello a Casamicciola

Partenza 08:25 Durata 0h 55m Compagnia Snav Porto Partenza Molo Beverello Prezzo 15,84€ Tipologia Aliscafo

Partenza 12:30 Durata 0h 55m Compagnia Snav Porto Partenza Molo Beverello Prezzo 15,84€ Tipologia Aliscafo

Partenza 16:20 Durata 0h 55m Compagnia Snav Porto Partenza Molo Beverello Prezzo 15,84€ Tipologia Aliscafo

Partenza 19:00 Durata 0h 55m Compagnia Snav Porto Partenza Molo Beverello Prezzo 15,84€ Tipologia Aliscafo

Prezzi e orari Traghetti da Porta di Massa a Casamicciola

Partenza 15:45 Durata 1h 15m Compagnia Caremar Porto Partenza Porta di Massa Prezzo 12,30€ Tipologia Traghetto

Prezzi e orari traghetti da Pozzuoli a Casamicciola

Partenza 08:15 Durata 1h 00m Compagnia Medmar Porto Partenza Pozzuoli Prezzo 11,80€ Tipologia Traghetto

Partenza 10:15 Durata 1h 10m Compagnia Caremar Porto Partenza Pozzuoli Prezzo 9,30€ Tipologia Traghetto

Partenza 12:00 Durata 1h 00m Compagnia Medmar Porto Partenza Pozzuoli Prezzo 11,80€ Tipologia Traghetto

Partenza 15:00 Durata 1h 00m Compagnia Medmar Porto Partenza Pozzuoli Prezzo 11,80€ Tipologia Traghetto

Partenza 18:30 Durata 1h 00m Compagnia Medmar Porto Partenza Pozzuoli Prezzo 11,80€ Tipologia Traghetto

Prezzi e orari Traghetti e Aliscafi da Procida a Casamicciola

Partenza 09:10 Durata 0h 10m Compagnia Snav Porto Partenza Procida Prezzo 7,30 Tipologia € Aliscafo

Partenza 10:55 Durata 0h 30m Compagnia Caremar Porto Partenza Procida Prezzo 7,80€ Tipologia Traghetto

Partenza 13:10 Durata 0h 10m Compagnia Snav Porto Partenza Procida Prezzo 7,30€ Tipologia Aliscafo

Partenza 17:05 Durata 0h 10m Compagnia Snav Porto Partenza Procida Prezzo 7,30€ Tipologia Aliscafo

Partenza 19:45 Durata 0h 10m Compagnia Snav Porto Partenza Procida Prezzo 7,30€ Tipologia Aliscafo