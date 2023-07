Ragazza picchiata a Posillipo, identificato l’aggressore: chi è l’uomo che ha indignato il web

È stato identificato dalle forze dell’ordine l’uomo che ha schiaffeggiato violentemente una giovane a Posillipo, in via Orazio. I fatti risalgono alla sera dell’8 luglio 2023, ed hanno fatto il giro del web grazie ad un video registrato dallo smartphone di un passante. Le sue iniziali sono A.L. e risiede ad Afragola in provincia di Napoli; lo rende noto il quotidiano Il Mattino. Confermato anche il grado di relazione tra i due: la donna, 28 anni, è la fidanzata. Sono stati i Carabinieri della compagnia di Casoria ad identificare vittima ed aggressore, coordinati dalla quarta sezione della Procura di Napoli “Violenza di genere e tutela fasce deboli”.

Identificato l’aggressore della ragazza picchiata a via Orazio

Un episodio che ha destato aspre polemiche e ha riacceso le luci dei riflettori su un tema molto caldo come quello della violenza sulle donne, deprecabile e vile mezzo con cui uomini vili sfogano le proprie frustrazioni. Oltre a commenti di disprezzo nei confronti dell’aggressore, ha destabilizzato l’atteggiamento della fidanzata, apparsa quasi consapevole dell’imminente destino che la attendeva.

Ragazza schiaffeggiata in via Orazio a Napoli dal fidanzato, il racconto della violenza

Le immagini risalgono all’8 luglio 2023 e sono molto cruente: il ragazzo si avvicina alla donna e le inizia a rifilare una serie di violentissimi schiaffoni. La vittima, stordita, sale in auto. Imprecando, il fidanzato prova a mettersi alla guida della Smart, ma viene fermato da alcuni ragazzi, che dopo aver assistito alla scena, inviperiti, provano a difendere la povera malcapitata. I tre giovani, accompagnati dalle compagne, inveiscono contro l’autore del gesto in maniera accorata, prendendo anche a calci la portiera dell’auto. A quel punto la situazione rischia di degenerare, perché il violento scende dalla vettura e prova ad affrontarli fisicamente. Per fortuna, non avendo trovato pane per i suoi denti, si rimette al volante e riparte. Purtroppo, però, la vittima è ancora in auto, e quindi va via con lui.