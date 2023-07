Aggressione choc all’ospedale Pellegrini di Napoli: infermiera picchiata e strangolata

Una paziente dell’Ospedale Pellegrini di Napoli ha tentato di strangolare un’infermiera. Il gesto di follia è avvenuto stamattina, 24 luglio 2023: mentre l’infermiera assisteva il medico di turno durante una sutura, è stata presa a schiaffi e pugni da una paziente senza motivazione apparente. Dopo essere stata ripetutamente colpita, la vittima è stata stesa al suolo e strangolata, prima di riuscire a liberarsi ed evitare il peggio. Questo il testo del post pubblicato dalla pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate”, creata a tutela del personale medico e non, che ruota attorno alle strutture ospedaliere e che viene quotidianamente sottoposto ad atti di violenza da balordi.

Infermiera presa a schiaffi e strangolata all’Ospedale Pellegrini di Napoli

Secondo la pagina, questa sarebbe la 38esima aggressione avvenuta dall’inizio del 2023 nella sola Asl Napoli 1: sarebbero 58 le violenze totali tra Asl Napoli 1 e Asl Napoli 2 da inizio anno.

Il post della pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate” che denuncia l’aggressione subita dall’infermiera all’Ospedale Pellegrini di Napoli

Scene di ordinaria follia presso l’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli dove stamane al pronto soccorso una infermiera, mentre assisteva il medico in una sutura, è stata presa a schiaffi e pugni da una paziente senza giustificato motivo. Alla fine della scarica di colpi l’aggressore ha tentato di strangolarla e l’ha spinta al suolo. Da quanto apprende NTI sembrerebbe che la paziente sia assidua frequentatrice del nosocomio per le sue crisi di ansia ricorrenti.

Tutto questo è successo prima che entrasse in servizio il drappello di polizia. PER QUESTO MOTIVO SOTTOLINEIAMO LA NECESSITÀ DI UN DRAPPELLO DI POLIZIA H24 PER TUTTI I PRONTO SOCCORSO ITALIANI!!!!!