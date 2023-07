Boss della camorra arrestato in vacanza: stava cenando in un ristorante di lusso a Ischia

Il camorrista latitante Giuseppe Del Prete è stato arrestato mentre era in vacanza a Ischia. Ieri sera, in tarda serata, la Polizia di Stato la ha arrestato mentre era a cena in un ristorante che si trova nella zona collinare di Forio: un pasto rimandato, ma questa volta dietro le sbarre del carcere di Poggioreale.

Boss della camorra arrestato in vacanza a Ischia

Giuseppe Del Prete si trovava sull’isola da qualche giorno ed era tenuto sotto controllo dagli uomini del commissariato locale di polizia. Gli agenti hanno aspettato il momento giusto per intervenire e porre fine allo stato di latitanza che durava già da qualche tempo. Dopo essere stato ammanettato è stato condotto in commissariato, all’esterno del quale sono giunti anche amici e parenti. Dovrà scontare una pena di sei anni di reclusione.

Il clan Mazzarella

Giuseppe Del Prete è considerato uno degli elementi di spicco, un reggente del clan Mazzarella. Il sodalizio camorristico è attivo in diversi quartieri della città di Napoli oltre a essere uno dei più influenti anche grazie alla propria longevità. Il gruppo fu fondato dagli Zaza e poi passò sotto il controllo dei fratelli Mazzarella, mentre attualmente è diviso in diversi rami con un reggente per ciascuno di essi. Diverse famiglie fanno parte del clan, tra cui i Buonerba e proprio e Del Prete.