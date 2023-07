EAV, altri 6 nuovi autobus per i passeggeri: in arrivo altri 150 di cui 60 elettrici

Napoli – Sono stati consegnati altri 6 autobus nuovi che circoleranno sulla rete EAV, un ulteriore passo avanti per l’azienda di trasporti che si dota di nuovi mezzi nell’ambito della fornitura del Piano Regionale di Ammodernamento del Parco Autobus.

Nuovi autobus EAV: presto altri 150, con 60 elettrici

Il parco rotabile immatricolato tra il 2018 e il 2023 è passato a 198 bus, su un totale di 365 autobus circolanti. I 6 nuovi veicoli saranno a disposizione dell’utenza EAV, consentendo veloci ed efficienti collegamenti con le principali aree del territorio.

In più è già stato avviato un nuovo piano regionale di ammodermamento che, a partire dalla fine del 2023 fino al prossimo biennio, consentirà la fornitura di 150 ulteriori nuovi autobus. Tra questi ben 60 saranno quelli elettrici.

Intanto, nella stessa giornata, è stata aperta e consegnata ad EAV la seconda uscita della Circumvesuviana che consentirà agli addetti di entrare nel vivo dei lavori destinati all’apertura della nuova stazione Centro Direzionale. Il celebre agglomerato partenopeo si prepara, così, a cambiare completamente volto, con l’inaugurazione del nuovo polo prevista entro la primavera del 2024.

Grazie ai nuovi lavori della metropolitana di Napoli, infatti, l’intera area orientale sarà riqualificata e potrà contare su due nuove fermate, con il Tribunale che potrà essere raggiunto direttamente in treno, evitando gli ingorghi e il traffico da e per corso Malta.

Quanto alla sperimentazione dei nuovi orari estivi per la Circumvesuviana, nel corso dell’ultimo incontro tenuto con i sindaci e le associazioni sono emersi dati positivi relativi all’incremento del numero di corse e alla riduzione dei ritardi. Per questo motivo il modello potrebbe essere reso permanente. Al momento, tuttavia, si proseguirà con la stessa tabella di marcia fino alla fine dell’estate per poi fare una valutazione complessiva.